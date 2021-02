Birken AS avlyser Birkebeinerrennet på grunn av koronasituasjonen og smitteverntiltak også i år.

Arrangøren skriver at de håpet å kunne avvikle det ikoniske turrennet fra Rena til Lillehammer, men at signalene fra Regjeringen ikke gjør dette mulig.



«Birken AS er tvunget til også i år å avlyse det tradisjonsrike Birkebeinerrennet. Myndighetenes restriksjoner gjør det dessverre umulig å gjennomføre selv et nedskalert arrangement for både topp og bredde.»

Saken oppdateres.