Steinras sperrer vei i Hardanger

Fredag kveld har det gått et steinras ved Eitheimtunnelen i Hardanger, ifølge politiet. Steinene er så store at trafikk ikke kommer forbi.

Nødetatene ble varslet om raset klokken 19.45 fredag kveld. Ifølge politiet har raset gått ved utgangen av tunnelen som er nærmest Odda.

– Steinene er såpass store at der ikke er passasje forbi. Politiet er på stedet, og entreprenør vei. Veien er stengt, skriver Vest politidistrikt.

Det var en bilist som kom kjørende gjennom tunnelen som oppdaget at det lå store steiner i veibanen.

Fv550 Eitrheimtunnelen er stengt pga. ras på sørsiden av tunnelen. Ny vurdering i morgen ut på dagen.

Nødetater kan passere. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 26, 2021

– Hovedveien inn til Odda, fylkesvei 550 Eitrhemsvegen er sperret ved rasstedet. Vi har satt våre patruljer strategisk, slik at det er liten fare for at de skal være utsatt for eventuelle nye ras, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til TV 2.

Ifølge operasjonslederen har ingen kommet til skade som følger av raset, men veien er sperret på ubestemt tid.

– Vegtrafikksentralen er varslet og noen derfra er på vei opp til rasstedet, sier Knappen.