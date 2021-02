Røros-ordfører reagerer på pornoinnspilling: – Vi ønsker å assosieres med litt andre verdier

Den nye dokumentarserien omhandler pornoens historie i Norge. Man følger også ekteparet Monica og Håvard som reiser landet rundt for å lage sin egen porno.

Kulissene er ofte kjente landemerker langs veien. En av disse er Slegghaugen med Røros-kirka i bakgrunn. Det får ordføreren til å reagere.

– Det er jo i utgangspunktet ikke noe vi ønsker å bli assosiert med. Vi ønsker å assosieres med litt andre verdier, sier ordfører Isak Veierud Busch (Ap) til TV 2.

– Vi har jo jobbet litt med å få filmproduksjon til Røros, men kanskje ikke av denne typen. Men det er et fritt land, og vi kan ikke være alt for fine på det, slår han fast.

Han forteller at lokalsamfunnet tar det hele med et smil.

– Det er noe folk er litt opptatt av lokalt, men de flirer litt av det. Vi skal nok overleve dette. Det finnes verre ting å bekymre seg for, sier han litt lattermildt.

– Jeg blir litt satt ut

På Tolga har duoen brukt idrettsanlegget Hamran som innspillingssted. Ordfører Bjørnar Tollan Jordet blir satt ut når han hører om at innspillingen har funnet sted i hoppbakkene på Tolga, skriver Arbeidets Rett, som først omtalte saken.

– Det er i så fall en helt alternativ fortolkning av fysisk aktivitet, og ikke i tråd med intensjonen av anlegget som er for barn og unge, sier ordføreren til avisen.

– Hva tenker du om at kommunens idrettsanlegg blir sted for en slik innspilling?

– Jeg blir litt satt ut. Tror jeg klarer meg uten den markedsføringen der. Det er ikke noe jeg har behov for å ha kommunen assosiert med. Vi har ei erotisk mjølkerampe i sentrum, så det skulle være godt nok tilrettelagt der, sier ordføreren.

Innspilling i Rondane og Hafjell

I dokumentaren kan man også se Rondane og Hafjell bli brukt som kulisser til pornoinnspilling, og heller ikke her har reaksjonene vært særlig positive.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, sier til GD at de også ønsket å skildre virkeligheten fra en pornoprodusents synsvinkel.

– Hvor opptakene er gjort, blir det ikke lagt stor vekt på i serien. Det er vanskelig for oss å se at det foreligger sterke nok argumenter her til at disse scenene ikke kan vises i sin nåværende form i programmene, sier Dahl, som understreker at det ikke finnes generelle forbud mot å filme der det foregår allmenn ferdsel.