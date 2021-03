Skriker etter å spille sluttspill: – Det verste er å ikke vite

Basketklubbene i BLNO-ligaen fikk avbrutt fjorårets sluttspill som følge av stopp i toppidretten. Det betydde at ingen klubber sto igjen med kongepokalen etter sesongen.

I basket-sammenheng er sluttspillet, der kongepokalen blir utdelt til vinneren, viktigere enn seier i grunnspillet.

Også denne sesongen har vært turbulent. BLNO-ligaen har stått på vent i snart to måneder, og sist det ble spilt kamper var 19. januar.

I motsetning til andre forbund, som har utsatt kamper, har Basketballforbundet valgt å avlyse - det samme har hockey.

Mandag forrige uke vedtok beredskapsgruppen i Norges Basketballforbund å avlyse siste serierunde, som gjorde at Gimle Basketballklubb ble kronet til seriemestere, siden de tronet øverst på tabellen da ligaen ble stoppet.

Det vil si at totalt 79 kamper har blitt avlyst siden spillestoppen trådte i kraft 20. januar, 59 kamper for menn og 20 for kvinner.

Gimle-trener, Audun Eskeland, sier at situasjonen i basket-Norge gjør at seriegullet kjennes spesielt.

– Det gir en bismak på grunn av måten det endte. Vi har ikke fått spilt nok kamper og det er forferdelig frustrerende. Innad i laget har vi trent godt, og det har vært bra intensitet på trening. Men de fleste som driver med konkurranseidrett gjør jo det for å spille mot andre enn seg selv, sier Eskeland til TV 2.

Audun Eskeland dirigerer sine spillere. Foto: Nicholas Noreng

Forrige gang Gimle var i aksjon var 16. januar mot Nidaros Jets. Siden den gang har klubbene kun fått lov til trene og spille internkamper. Eskeland sier de siste par månedene har vært en berg-og-dal-bane.

– Vi er jo alltid usikker på om vi får spille eller ikke, det er jo det som er det verste. Akkurat den biten er fryktelig frustrerende, for vi vet aldri. Er det i morgen, neste uke eller om to uker vi får spille?

Daglig leder i Gimle Basketklubb, Fredrik Gnatt, er enig med Eskeland, og sier det har vært en utfordrende tid for hele basket-miljøet.

– Det er frustrerende for oss som idrettsledere at vi ikke vet noen ting. Det hadde vært lettere å forholde seg til dersom jeg kunne gitt noen svar til alle som lurer. Det å ikke vite, håpe og så bli skuffet hele tiden er veldig vanskelig.

– Det var litt uforventet da de stengte for toppidretten i januar. Da var det liksom ingen god grunn til det, sier en oppgitt Gnatt.

Utgående arbeids- og oppholdstillatelser

Akilleshælen for mange lag i BLNO-ligaen er at klubbene har utenlandske spillere med utgående arbeids- og oppholdstillatelse, som går ut i april. Derfor er det ekstra viktig at sluttspillet snart kommer i gang for mange av klubbene.

Daglig leder i Gimle, Fredrik Gnatt, håper det blir sluttspill i BLNO-ligaen. Foto: Nicholas Noreng.

En av spillerne som i utgangspunktet er ferdig i april er Chaveres Flanigan. Han er fra Illinois i USA og har vært Gimles viktigste spiller denne sesongen. Dersom sluttspillet ikke blir noe av, vil det si at Flanigan har spilt sin siste kamp for Bergensklubben.

– Jeg håper virkelig ikke det er tilfelle. Jeg elsker klubben og landet, og jeg håper jeg ikke har spilt min siste kamp, sier Flanigan til TV 2.

Han sier at de drømmer om å få spille kamper igjen.

– Det har vært ganske tøft å ikke kunne spille kamper, men fint at vi har kunne trene. Vi har jobbet hardt, og det var bra vi vant serien, men nå vil vi bare spille sluttspillet.

Gimle-treneren sier det ville vært ekstremt kjipt dersom de mister Flanigan uten å ha spilt sluttspillet.

Chavares Flanigan har vært Gimles beste spiller denne sesongen. Foto: Nicholas Noreng

– Vi har et veldig bra lag, men han har vært vår viktigste spiller, og er etter min mening MVP (Most Valuable Player). Så det ville vært veldig kjedelig. Om det blir første-, andre- eller tredjeplass i sluttspillet er egentlig ikke så viktig, vi vil bare komme oss på parketten, sier Eskeland.

Flere sluttspill-modeller

Hvordan sluttspillet skal spilles, er ennå ikke skrevet i stein. I utgangspunktet skal det spilles en best-av-tre-serie i kvartfinalen, semifinalen og finalen - altså tre kamper av hver delfinale. Da vil det spilles hjemme-borte-hjemme, der laget som lå høyest rangert i seriespillet får to hjemmekamper. Denne modellen vil foregå over flere helger.

En annen mulighet er å spille alle kvartfinaler en helg, semifinaler en annen og til slutt en helg med finaler. Deadline for å starte denne modellen er helgen 26-28 mars.

Hvis ikke dette blir mulig å gjennomføre, kan de åtte beste lagene fra seriespillet møtes til en «elite 8», der alt skjer over én helg, og hvor det kun spilles en kamp i hver delfinale.

Sportssjef i Norges Basketballforbund, Brent Hackman, sier til TV 2 at de står klar til å sette i gang med sluttspillet så snart de får grønt lys fra regjeringen.