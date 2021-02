Fredag kveld ble det klart at Bodø kommune fra midnatt natt til lørdag stenger alkoholservering, treningssentre og at kommunens innbyggere bes om å begrense sosial kontakt. Tiltakene vil i første omgang gjelde i én uke.

– Vi har gjennom dagen i dag håpet om at vi skal få oversikt over de syv tilfellene vi ikke kjente opphavet til. Det har vi ikke fått, og derfor er vi nødt til å sette byen på en skikkelig hestekur den neste uka sånn at vi forhåpentligvis får kontroll over situasjonen, sa Bodø-ordfører Ina Maria Pinnerød på en pressekonferanse fredag kveld.

– Til sammen har vi 14 smittetilfeller siste døgn, hvor halvparten har ukjent smittevei, sier smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen.

– Hestekur

Hagen sier dette er grunnen til at de går til det skritt å stenge ned mye av den sosiale kontakten i Bodø. Smittevernoverlegen sier tiltakene som omhandler sosial kontakt er forskriftsfestet.

– Dette er en anledning til å gjøre denne hestekuren på en ordentlig måte, sa ordfører i Bodø kommune, Ida Maria Pinnerød.

Strenge tiltak

Det er ikke tillatt å ha mer enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen fra før. Det er ikke tillatt å delta i sammenkomster der det er samlet flere enn 10 personer innendørs samtidig.

På offentlige innendørsarrangementer kan det være 100 personer hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Ellers er det maksimalt lov med ti personer til stede.

Bowling, svømmehaller, bingolokaler, lekeland og tilsvarende pålegges også å stenge.

Anbefaler munnbind-bruk

Bodø kommune sendte fredag ut en anbefaling om bruk av munnbind i offentlige rom innendørs.

– Dette er et av flere tiltak for å kunne redusere smittetrykket i Bodø, sier kommuneoverlege Tor Claudi.

Her er de viktigste plassene å bruke munnbind: