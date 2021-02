Hoppjentene tok VM-medalje

Gullkampen var helt åpen i lagkonkurransen før den avgjørende omgangen i laghoppkonkurransen i Oberstdorf.

Silje Opseth (21), Anna Odine Strøm (22), Thea Minyan Bjørseth (17) og Maren Lundby (26) var Norges utvalgte.

Men i finalen var Slovenia og Østerrike bedre enn de norske hoppjentene. Dermed ble det norsk bronsemedalje, 17,2 poeng bak Østerrike som tok gullet knepent foran Slovenia. Bare 1,4 poeng skilte de to lagene i gullkampen.

– Det var en god gjennomført konkurranse, men ikke helt maks hopping. Da skal vi være veldig fornøyd med en soleklar bronse. Så får vi bare gratulere Østerrike og Slovenia som var bedre enn oss, sier Clas Brede Bråthen til TV 2.

17-åring imponerte

Hoppsjefen trekker frem 17 år gamle Thea Minyan Bjørseth som imponerte i mesterskapsdebuten med hopp på 93 og 98,5 meter.

– Vi taper jevnt over hele konkurransen med unntak av Thea som gjør det veldig bra i sin pulje. Hun er den som leverer på det høyeste nivået i forhold til kapasiteten. Det er smått utrolig av en 17-åring. Det hun leverer her er fantastisk, og det lover enormt godt for fremtiden hvis vi ser hvor Thea er nå som 17-åring, i forhold til hvor Silje og Maren var for eksempel. Hun er jo milevis foran, mener Clas Brede Bråthen.

17-åringen var selv veldig fornøyd med sin første VM-medalje.

– Det var helt klart litt nerver oppi der. Det er jo lagkonkurranse, men jeg synes jeg berget det bra. Det var deilig å få ut sånn hopping, selv om jeg ikke var helt fornøyd med det første hoppet, så det var godt å få det ut i det andre, sier Thea Minyan Bjørseth til TV 2.

– Hadde håpet på mer

Med bronse i Oberstdorf gjenskapte de norske jentene bragden fra Seefeld i 2019. Da ble det også bronse i lagkonkurransen.

– Det er veldig moro. Vi hadde kanskje drømt om mer, men vi var veldig nærme gullet selv om vi ikke tar ut vårt beste. Så jeg synes det er ganske bra sånn sett, sier Maren Lundby.

Det var svært tett etter den første omgangen. Bare 4,4 poeng skilte Norge på tredjeplass og Østerrike på topp.