Trenertalentet avslører ultimatumet han har gitt seg selv

SANDNES (TV 2): Trenerkometen Steffen Landro (35) tør å si det han mener – og frykter ikke konsekvensene. – Jeg mener vi er litt for «soft» her i Norge, sier han.

Merk deg navnet Steffen Landro. Hovedtreneren i Sandnes Ulf.

Mannen som er regnet som et av Norges største trenertalenter for øyeblikket, tør å legge listen høyt. Sotra-karen tør også å si det mange andre fotballtrenere kanskje ikke er villig til å si.

– Jeg kan ikke si noe annet at målet mitt er å vinne Eliteserien. Det skal skje på relativt kort tid Steffen Landro, Sandnes Ulf-trener

– Du må hele tiden se muligheter fremfor begrensninger. Målet mitt er at jeg skal være uredd og tørre å ligge sånn på kanten at jeg kanskje feiler, og at jeg kanskje feiler stort. Men det skal være sånn at hver gang jeg feiler, så er det fordi jeg puttet alt oppi båten jeg kunne. Det skal ikke være for at jeg var for feig eller ikke turte, sier Steffen Landro, før han tar en liten kunstpause, og slår fast:

– Når det er sagt, så kan jeg ikke si noe annet at målet mitt er å vinne Eliteserien. Det skal skje på relativt kort tid.

– Med Sandnes Ulf?

– Det hadde vært vanvittig gledelig hvis det var mulig. Det er en by og klubb jeg har blitt utrolig glad i på kort tid, og det er her jeg ønsker suksess de neste årene mine. Men om det er mulig? Å vinne med Sandnes Ulf på kort sikt, det er jeg litt mer usikker på. Det er ingen som har gjort noe lignende før, i alle fall, svarer Landro – vel vitende om at Sandnes Ulf forrige sesong havnet på sjuendeplass i OBOS-ligaen, og fremdeles må finne seg i å spille i Norges nest øverste divisjon den kommende sesongen.

Gir seg selv et ultimatum

Foreløpig inkluderer ikke Landros planer å trene en utenlandsk klubb i fremtiden, men ambisjonene hans er så store at han har gitt seg selv et ultimatum. Vinner han ikke Eliteserien i løpet av det han mener på relativt kort tid, slutter han som trener.

– Jeg kommer ikke til å sitte fast i treneryrket bare for å ha en jobb å gå til Steffen Landro

– Jeg vet ikke om jeg er trener om fem år engang. Jeg har ambisjoner om å vinne Eliteserien. Det er det jeg jobber for hver eneste dag, å bli så god en dag at jeg kommer dit. Historikken min sier at jeg får det til, men klarer jeg det ikke etter et visst antall år så kommer jeg ikke til å være trener etter det. Jeg er her for å prøve å vinne. Hvis ikke er jeg ikke god nok. Så jeg kommer ikke til å sitte fast i treneryrket bare for å ha en jobb å gå til, konstaterer han.

– Så du har gitt deg selv et eget ultimatum?

– Ja, ja. Min inspirasjon ligger i at det superkjekt å trene fotballspillere. Og vinne. Det er det som driver meg. Det å kunne vinne den gjeveste pokalen i Norge, det er det jeg setter høyest, sier han.

Drømmen om Brann

Å vinne Eliteserien er et mål for den frittalende treneren. Men ved siden av akkurat det konkrete målet, så har 35-åringen en drøm; nemlig å en gang kunne bli hovedtrener i favorittklubben Brann.

– Å trene Brann er det høyeste jeg kan oppnå. Men jeg hadde kun tatt en jobb i Brann hvis jeg selv trodde at jeg var den riktige mannen til å bringe seriegullet tilbake til Bergen. Brann er en fotballklubb som har betydd så mye for meg, helt siden jeg ble født, sier han.

– Å trene Brann er det høyeste jeg kan oppnå Steffen Landro

Da må det ha nok ha vært musikk i Landros ører at Sotra-karen var en av de lokalpressen i Bergen koblet til jobben som ny Brann-trener da Lars Arne Nilsen fikk sparken i fjor. Selv om bergenserne valgte trønderen Kåre Ingebrigtsen.

– Brann er den klubben jeg har vært størst fan av hele livet mitt og det er alltid utrolig kjekt å bli koblet til en sånn type jobb. Hvis det en gang skulle skje i fremtiden, så hadde det vært utrolig stort. Jeg er sikker på at om jeg en gang i fremtiden gjør meg fortjent til den jobben, så skal jeg være en av de som skal bringe gullet tilbake til Bergen, smiler han.

Det vanvittige eventyret

TV 2 møter trenertalentet på OBOS-ligaklubben Sandnes Ulfs nye, storslåtte arena, som stod ferdig foran forrige sesong. Arenaen er bygget intimt og med det Landro mener er tilnærmet perfekt akustikk for fansen. Det praktfulle stadionanlegget stod klart med 6046 sitteplasser foran forrige sesong, men koronaen har hindret fansen i å innvie stadion.

– Vi har et av Norges fineste anlegg, men hadde bare 600 tilskuere et par ganger i fjor, i en sesong der målet var fullsatt stadion x-antall ganger. Klubben håpet på en «kjempeboost» både økonomisk og sportslig og alt, sukker Landro, som kom til Sandnes Ulf foran forrige sesong etter eventyrlig suksess i Nest-Sotra.

– Vår lille klubb fikk spille mot de sterkeste i landet

Han tok Nest-Sotra opp i OBOS-ligaen på sitt første forsøk i 2017, og i sin debutsesong i Norges nest øverste divisjon som hovedtrener endte laget på sjetteplass.

Den daværende yngste treneren på toppnivå i Norge ble fortjent kåret til årets trener i ligaen i 2018.

– Tiden i Nest Sotra var et eventyr. Det å være trener for laget i sin egen bygd på min egen hjemplass ... Vi spilte 16. mai-kamp mot Brann på Brann Stadion, det var fullsatt der. Vi fikk spille kamp på Lerkendal, vi spilte mot Viking. Vår lille klubb fikk spille mot de sterkeste i landet. Det var et vanvittig eventyr, minnes han.

Treneren lyser opp når han snakker om sin trenertid i hjembygden.

– Det jeg tror var det viktigste vi gjorde, var at vi var en samlet gjeng. Vi turte å drømme om ting vi ikke fikk lov til å drømme om. Det var folk der som hadde vært i klubben i 50 år. Alle sammen hadde samme mål. Jeg tror helt ærlig at jeg sjeldent har sett en fotballklubb som drar så likt og så hardt sammen, smiler han.

Ingen fotspor å følge

Landro har ingen fotballkarriere på toppnivå som spiller å se tilbake på. Han kommer heller ikke fra en klassisk «fotballfamilie», der foreldrene har vært aktive og vært pådrivere for at han skulle gå i deres fotspor.

Sandnes Ulfs trener har hele livet gått sine egne veier. Det mener han bare er en av flere fordeler han har sammenlignet med andre.

– Jeg har aldri hatt noen som har pushet meg i en retning. Jeg er oppvokst med folk rundt meg som er opptatt av at jeg skal oppnå mine drømmer. Jeg drev og satset på fotball frem til jeg var sånn 18-19 år, og jeg var en fyr som hadde en drøm om å bli fotballspiller. Samtidig var jeg en fyr med god nok innsikt som så at jeg sikkert kunne blitt en brukbar fotballspiller, men ikke så god som drømmen min var, sier Steffen Landro.

Landro fortsetter i engasjert tempo:

– Så ble jeg heldigvis dradd inn i fotballen som trener, jeg var vel 25-26 år da jeg startet på trenerbiten. Jeg hadde aldri drømt om å bli trener. Jeg sa aldri at det var trener jeg skulle bli. Det bare traff meg. Og når ting treffer meg, så går jeg «all in». Da bruker jeg all min tid og energi på å bli så god som mulig.

ENGASJERT: Steffen Landro har ingen bakgrunn som fotballspiller på toppnivå. Foto: Geir Olsen

Apekatter og sirkusdirektører

Landro er klar på at det at han selv ikke har spillererfaring på toppnivå, bare en del av ny trend i trenerprofesjonen. En trend han tror bare kommer til å fortsette i årene fremover.

– Det er ikke nødvendigvis slik at apekatten skal bli sirkusdirektør Steffen Landro

– Det er ikke nødvendigvis slik at apekatten skal bli sirkusdirektør, selv om apekatten har jobben på et sirkus i ti år. Det handler om å kunne faget sirkusdirektør, billedlegger Landro, og smiler lurt – kanskje vel vitende om at disse uttalelsene kan tolkes som et stikk til fotballtrenere som har bakgrunn på toppnivå som spillere, men som ikke har lyktes på trenerbenken.

– Selv om de har vært i bransjen og kjent på det, har de som har vært tidligere fotballspillere sett spillet på en helt annen måte. Jeg synes ikke det er særlig stor relevans til det å være trener og leder og sette sammen prosessene som skal til for å bli en bra fotballklubb og et bra fotballag. Jeg er ganske sikker på at det handler om antall timer som fotballtrener, og hvordan du setter deg inn i faget, som avgjør for god du blir, fastslår han.

En del av treneryrket innebærer risikoen for å få sparken om resultatene uteblir. Mens Trenerforeningen, tidligere og nåværende fotballtrenere og fotballeksperter på TV mener det ofte blir for enkelt å sparke treneren, taler Landro dem midt i mot.

Mener trenere bør sparkes oftere

Han står fast på at fotballtrenere burde få sparken oftere, og har ingen problemer med å gi en begrunnelse for det nok mange synes er en aldri så liten brannfakkel.

Steffen Landro: Født: 3. november 1986 Fra: Sotra Yrke: Fotballtrener Klubb: Sandnes Ulf Tidligere klubber: Assistent og hovedtrener i Nest-Sotra Aktuell: Går for opprykk med Sandnes Ulf kommende sesong

– Det er veldig mange trenere som står fast i ting som ikke funker. Fotball handler om engasjement, det handler om tro. Det handler om prosesser i fremgang. Og hvis treneren ikke skaper engasjement og tro, og prosessen ikke viser fremgang, så kan jeg ikke se at du som trener er på riktig sted til riktig tid. Da er jeg nok der at jeg synes vi er for «soft» i Norge, konkluderer han.

Som nevnt innledningsvis, Sandnes Ulfs trener tør å snakke fra levra. Han tør å si sin mening. Derfor undrer han seg litt over at mange av sine trenerkollegaer ofte kun kommer med politisk korrekte uttalelser.

– Jeg tror det bunner i usikkerhet, og bunner i at de føler de må gi et godt inntrykk fordi de ønsker å være i bransjen lengst mulig. Hvis de er frittalende og stiller høye krav til seg selv, så innebærer det at de må prestere resultatmessig for å ikke skyte deg selv i foten, spekulerer Landro.

– Folk ønsker å se følelser

For Landro kommer aldri til å ta i bruk unnskyldninger, eller klisjeer som «en kamp om gangen».

- Jeg synes fotball og all annen idrett er fantastisk enkel. Du er oppe til eksamen hele tiden. Det kommer alltid en ny kamp og en ny sjanse til å bevise hvem du er og hva du står for og hvor flink du er. Så er det ingen som husker du tapte med 3-4-spillere ute med skade, eller hvor uflaks du hadde eller hadde dommeren mot deg. Folk ser hvor du endte på tabellen. Det er det alle sammen husker etterpå, sier han.

– Du har aldri angret på noen uttalelser du har kommet med i media?

- Nei. Det har aldri skjedd. Jeg er en frittalende fyr. Jeg vet at folk ønsker å se følelser og folk ønsker å bli underholdt. Jeg tenker på hva som er best for min klubb akkurat nå, og tenker ikke på å legge inn fremtidige aksjer andre steder. Nå er jeg i Sandnes Ulf, og det er det eneste som teller for meg, svarer han.

Men:

– For at det skal gagne klubben, så er det vanvittig viktig at du viser folk respekt. Selv om jeg er frittalende, så er jeg alltid opptatt av at du skal vise andre mennesker og andre klubber respekt. Men det må være lov til å fyre opp stemningen for å skape engasjement, sier Landro.

FRITTALENDE: Sandnes Ulf-trener Steffen Landro. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Forteller åpent om målsettingen

35-åringen er ikke uventet ikke er redd for å si hva målet med kommende sesong for Sandnes Ulf er.

– Resultatmessig var vi et fantastisk hjemmelag i fjor. Og et tragisk bortelag. Jeg ble hentet hit på et toårsprosjekt, der målet var vi skulle klare opprykk på to år. Vi hadde som delmål å komme topp seks år én, vi havnet på sjuendeplass, noe som er skuffende. Samtidig var utvikling på slutten såpass bra, og vi er i utvikling og fremgang hele tiden, oppsummerer han, og konkluderer:

– Jeg viker ikke på våre ambisjoner, som er opprykk dette året her. Så jeg tenker ikke på noe annet enn når siste seriekamp spilles, så skal vi ha noe å feire. På en annen side må vi respektere konkurrentene. På en annen side må vi respektere konkurrentene. Aalesund og Start er klubber som bruker vanvittig mye mer penger enn det vi gjør, Ranheim og Sogndal har vært gode og vet hva som skal til, men i år er vårt år, konstaterer trenertalentet fra Sotra.

– Hvordan ser den perfekte Sandnes Ulf-kampen ut i dine øyne?

– Vi skal komme oss inn i alle de farligste rommene på banen. Vi skal ha trussel i mellomrom og bakrom og siderom. Vi skal være frustrerende å møte for motspillerne. De skal føle vi er over alt. Så er det det jeg setter vanvittig høyt, vi skal ta valgene til motstanderne, svarer han, og fortsetter like engasjert som i starten av intervjuet:

– Vi skal bestemme hvilke valg vi gir dem. Og så skal de liksom føye seg etter våre regler. De skal slå langt når vi vil de skal spille langt, de skal spille kort når vi vil de skal spille kort. De skal holde seg på den ene siden når vi ber dem holde seg på den ene siden. Vi skal ta fra dem gleden med fotball. Motstanderne skal gå av banen med en håpløshet blandet med respekt med det de har møtt. Da hadde jeg vært vanvittig stolt, svarer den frittalende treneren energisk, før han finner frem Ipaden og gjør seg klar til neste Sandnes Ulf-trening.

OBOS-ligaen har oppstart 2. påskedag, med avslutning siste helgen i november i 2021. Sandnes Ulf møter Start, som rykket ned fra Eliteserien forrige sesong, i sin første seriekamp. Steffen Landro har ingen tid å miste.