Sophie Elise med bokavsløring

Fredag deler influenser Sophie Elise Isachsen nyheten om at hun kommer med en ny bok.

«Herregud jeg har begynt å skrive på min fjerde (!) bok. Hva faen!», skriver 26-åringen til sine over 470 tusen følgere på Instagram.

«Den kommer ikke før 2022, men så spennende å være i gang. Mer sier jeg ikke... før 2022», legger hun til under et bilde av seg selv.

Fra før har influenseren gitt ut tre bøker, «Forbilde», «Elsk meg» og «Ting jeg har lært».

Sistnevnte skapte store overskrifter da den ble sluppet i oktober i fjor. Her reflekterte den tidligere toppbloggeren over komplekser rundt egen kropp og legning og åpnet opp om hemmelig underlivsoperasjon.

Bokbråk

I tillegg til å skrive egne bøker har Isachsen startet en egen bokklubb med Stordalen-forlaget Strawberry Publishing.

I desember kom det frem at Forbrukertilsynet har varslet overtredelsesgebyr mot Strawberry Publishing AS og Sophie Elise AS på henholdsvis 300.000 og 200.000 kroner for skjult reklame, noe forlaget og Isachsen sier seg uenig i.

Sophie Elise Isachsen ble kjent som toppblogger i 2011, i dag er hun aktuell i serien «Bloggerne» på TV 2. I tillegg hover hun inn millioner på bedriften Sophie Elise AS, som nylig ble kåret til verstingprisen «Gullbarbie».