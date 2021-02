Hevnlysten Trump gjør comeback – vil ta et oppgjør med svikere

Når republikanerne samles til den årlige CPAC-konferansen i Orlando i Florida denne helgen, markerer det Donald Trumps comeback i politikken etter valgnederlaget.

Siden Joe Biden inntok Det hvite hus 20. januar, har Trump holdt en lav profil.

Med utestengelsen fra Twitter og Facebook har den tidligere presidenten hatt få arenaer til å uttale seg – men på søndag inntar Trump talerstolen igjen.

Intern krangel

I forkant av konferansen har det imidlertid vært intern splid innad i det republikanske partiet om hvorvidt Trump skulle få lov til å tale.

Medlem av Representantenes hus Liz Cheney, som i januar stemte for å stille Trump for riksrett, var klar på at hun ikke mente Trump hadde noe å gjøre på konferansen.

– Det er opp til CPAC. Men jeg har vært tydelig på mitt syn på Trump. Jeg mener ikke at han skal ha en fremtidig rolle i partiet eller landet vårt, uttalte Cheney tidligere denne uken ifølge NBC News.

Ifølge folk tett på presidenten, er Trump klar for å ta et oppgjør med blant annet republikanere som har vendt ham ryggen.

– President Trump vil legge frem en fremtidig retning for partiet. Vi vil vinne tilbake Representantenes hus og Senatet for republikanerne i 2022, sa rådgiver Jason Miller til Newsmax på onsdag.

– Heksejakt

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener Trump kommer til å fortsette i den samme tonen han avsluttet presidentskapet med.

– Nå har han jo gjentatt ideen om at valget var stjålet, at Biden ikke er den legitime presidenten og at riksrett var en heksejakt hver gang han har uttalt seg etter at han gikk av. Jeg antar at han kommer til å fortsette å si disse tingene, sier Bergesen.

TILBAKE: Posisjonen til Donald Trump var en helt annen under fjorårets konferanse. Søndag er han tilbake. Foto: Jose Luis Magana

Seniorfrosker ved NORCE Hilmar Mjelde tror Trump vil benytte talen til å ta et oppgjør med interne «svikere».

– Offermentaliteten har alltid vært en sentral del av hans politiske identitet. Republikanerne står ikke for noe annet enn «knus media, knus Demokratene og Trump er great» i disse dager. Så det blir nok mye av det også, sier Mjelde.

Til tross for at Trump har bygget karriere på å snakke høyt om seg selv, mener Bergesen at han har blitt ydmyket ved å tape valget, hatt to riksrettssaker samt tapt begge kamrene i Kongressen.

– I tillegg har fremtredende republikanere omtalt han i krasse ordelag. Det bidrar nok til at han tenker seg om to ganger før han bruker denne anledningen til å annonsere et nytt presidentkandidatur. Han fortsetter nok å uttale seg tvetydig på Trump-vis og holder døren åpen, men avventer nok situasjonen, sier Bergesen.

– Stiller ikke i 2024

På spørsmål om Trumps fremtidige rolle i det republikanske partiet tror Bergesen at det til syvende og sist ender med at Trump ikke stiller som presidentkandidat ved neste valg.

ÅPEN DØR: USA-kommentator Eirik Bergesen tror Trump holder døren åpen for comeback i 2024, men at det ender med at han ikke vil stille til slutt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Mellom 15 og 20 prosent mener Trump fortjente å bli dømt i riksrett og at ideen om at valget var stjålet ikke stemmer. Han må både hente inn disse stemmene og de han manglet på Biden under valget. Det å skulle bli ytterligere ydmyket ved å tape nok et valg tror jeg ikke han vil utsette seg for, sier Bergesen.

Seniorforsker Mjelde mener Trumps posisjon i partiet fortsatt er høy.

– Det er hans parti. Republikanerne ble grunnlagt i 1854 og var et verdens mest etablerte partier, før Trump. Nå er partiet de-institusjonalisert og har blitt et såkalt personalistisk parti. Det er helt dominert av dets leder, organisatorisk og politisk, sier Mjelde.

Bergesen er imidlertid klar på at det ligger masse penger i potten for Trump, dersom han holder dørene åpne – og at det er nettopp denne taktikken Trump vil holde seg til nå.

– Ingen sender han penger hvis det ikke er for å finansiere et nytt kandidatur. Det ligger mye penger i å signalisere at han kanskje stiller igjen. Han tjente to og en halv milliard fra han ble valgt til han ble innsatt ved forrige valg. Nå skylder han fire milliarder, så jeg ser logikken i at han ønsker å holde døren åpen, sier Bergesen.