Riiber spurtslo finne og tok VM-gull

Jarl Magnus Riiber tok gull under det første kombinert-rennet i VM. Dermed forsvarte 23-åringen sitt individuelle VM-gull fra Seefeld i 2019.

– Det var en utrolig mestringsfølelse. Jeg følte jeg disponerte løpet der jeg ville. Jeg visste vi kom til å bli samlet og at den som hadde mest krefter igjen som kom til å vinne, sier den ferske verdensmesteren til NRK.

Se den spennende spurten øverst i saken!

Men oppladningen til gullet har ikke vært optimalt for 23-åringen.

– Det har vært helt jævlig. Jeg sov dårlig og var nervøs på hopptreningen i går og i hoppbakken i dag. Det er lenge siden jeg har konkurrert. Jeg er veldig fornøyd med hvordan det gikk, forteller Jarl Magnus Riiber.

– Det var mye morsommere å gå skirenn enn å vente på skirenn. Jeg har vært jævlig nervøs helt siden i går. Jeg slet med å finne VM-følelsen for to dager siden. Det var godt å få gjennomført dagen, og ikke minst være først, sier 23-åringen til TV 2.

Nå sikter verdenscuplederen mot flere medaljer i Obertsdorf.

– Jeg vil ikke si at to individuelle VM-gull er veldig mye. Det er mange som har flere. Jeg har lyst på flere selv, sier Riiber som så ut til å ha full kontroll under det avgjørende langrennet.

Selv har 23-åringen vært i tvil om egen form.

– Jeg har vært usikker på hvordan langrennsformen er. Jeg har ikke konkurrert siden Seefeld, som var for en måned siden. Samtidig har jeg ikke hatt noen store problemer i oppkjøringen. Jeg vet om jeg kjører det opplegget jeg har kjørt tidligere, så skal langrennsformen være bra, sier han til TV 2.

Mesterskapsdebutant tok bronse

20 år gamle Jens Lurås Oftebro tok bronse i sin mesterskapsdebut, bak finske Ilkka Herola som tok sølvet.

– Å ta medalje betyr veldig mye. Det å debutere i VM med en bronse er mer enn hva jeg kunne forvente. Nå blir resten en bonus. Jeg vet at jeg også har potensialet inne i stor bakke, men det er uansett gøy å starte mesterskapet sånn, sier Lurås Oftebro til TV 2.

Startet 22 sekunder bak

Riiber var nummer tre etter hoppkonkurransen og startet 22 sekunder bak ledende Ryota Yamamoto. Akito Watabe startet 20 sekunder bak sin landsmann som nummer to.

Under langrennet dannet det seg raskt en kvartett med Riiber. Yamamoto, Watabe og østerrikske Johannes Lamparter.

Yamamoto, som gikk ut med 20 sekunders ledelse, falt fra teten etter fire kilometer. En gruppe på fem hentet inn trioen i front halvveis i rennet. Der lå flere medaljekandidater som Eric Frenzel og Fabian Riessle.

Spurtdrama

De klarte ikke å holde med i den siste bakken. Til slutt ble den hard kamp om medaljene mellom Riiber, Jens Lurås Oftebro og finske Ilkka Herola.

Der var Riiber, som leder verdenscupen sammenlagt, sterkest og spurtet seg til gull.