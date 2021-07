Bøe Risa blir Manchester United-spiller

Norsk fotball har en ny profil i en europeisk storklubb: Etter det TV 2 erfarer er det bare et tidsspørsmål før Vilde Bøe Risas overgang til Manchester United blir offentliggjort.



Lørdag kveld omtalte Norske Fotballkvinner på Twitter at Norges Fotballforbunds overgangssider har meldt overgangen. Kort tid senere ble sidene deaktivert.



TV 2 vet imidlertid at opplysningene stemmer. Avtalen er i første omgang en toårskontrakt, ut 2023, med mulighet for ytterligere forlenging. Trolig gjenstår kun kort tid før avtalen blir offentliggjort.

Dermed blir Bøe Risa den andre norske landslagsspilleren i klubben, ettersom Maria Thorisdottir signerte for de røde djevlene i januar.

BA og TV 2 omtalte allerede i slutten av februar at det kun var detaljer som gjenstod før Bøe Risa kunne sette sin signatur på kontrakten som gjør at hun blir Englandsproff.

Koronarestriksjoner og andre faktorer gjorde imidlertid at ting tok lengre tid enn antatt, og den norske landslagsprofilen signerte i april i stedet en kontrakt med Sandviken i Toppserien.

Spilte kun tre kamper

Bøe Risa hadde før overgangen til bergensklubben vært uten klubb siden kontrakten med svenske Kopparbergs/Göteborg gikk ut i desember, men holdt formen ved like gjennom vinteren ved å trene med Toppserie-klubben.

De ble så enige om at det passet begge parter godt at Bøe Risa også signerte for klubben, med det forbehold om at Sandviken ikke ville stå i veien om Manchester United-overgangen kunne materialiseres på et senere tidspunkt.

Nå er det tidspunktet kommet, og 25-åringen spilte sin siste av det som skulle vise seg kun å bli tre kamper for Sandviken i denne omgang i begynnelsen av juni. 21. juni kom bekreftelsen på at hennes tid i Toppserie-klubben var omme, og at en bekreftelse om neste stoppested ville komme i starten av juli.

Etter en periode i karantene i England, er alle detaljene nå ute av verden, og Bøe Risa er United-spiller. Kun den offisielle presentasjonen gjenstår, og den foretas trolig tidlig i neste uke.

Nøkkelspiller på landslaget

Midtbanestjernen var del av den norske VM-troppen som tok seg til kvartfinale i mesterskapet i Frankrike for to år siden, og har hele tiden vært klar på at hun har ønsket seg ny klubb på høyest mulig nivå.

Bøe Risa har etablert seg som en av nøkkelspillerne på det norske landslaget de siste årene, og har totalt 33 kamper og to mål på CV'en.

Etter å ha fått sitt gjennombrudd i norsk fotball i Arna/Bjørnar tidlig forrige tiår, tok hun steget til svensk fotball etter 2018-sesongen.

I fjor ble hun seriemester for første gang i karrieren, før klubben hennes deretter bestemte seg for å legge ned sin satsing på toppfotball grunnet økonomiske problemer. Det valget var imidlertid ikke direkte utslagsgivende for Bøe Risas klubbfremtid, all den tid hennes kontrakt uansett var gått ut.

Har vært Manchester United-supporter siden hun var liten

Da landslagsspilleren gjestet TV 2s Deadline Day-sending i vinter var hun klar på at ambisjonene var å spille på høyest mulig nivå.

Der ble det også snakket om at Bøe Risas favorittklubb er nettopp Manchester United.

Nå går altså drømmen om å bli Manchester United-spiller i oppfyllelse for bergenseren.

De røde djevlene har vært verdens største klubber på herresiden i en årrekke, men startet kvinnelag så sent som i 2018. Opprykk fulgte, og de har nå etablert seg i øverste divisjon av engelsk fotball. Forrige sesong ble de nummer fire.

Maria Thorisdottir spiller allerede for klubben. Hun ble hentet fra Chelsea i januar.