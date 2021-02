I 2019 det ble bestemt at biler som er minst 20 år gamle, skulle kunne importeres til Norge uten at du må betale avgifter.

Fullt så gunstig som veteranbiler (minst 30 år gamle) blir ikke 20-årsbilene – ettersom du må betale vanlig forsikring og veiavgift. Men den nye regelen gjør det likevel langt mer gunstig å hente 20 år gamle biler til Norge.

Siden vi nå skriver 2021, betyr det at vi endelig kan begynne å plukke ut kandidater fra 2001. Og det er et skille rundt årtusenskiftet, i forhold til at bilene plutselig begynte å bli mer moderne.

Broom har valgt å kikke nærmere på hva som kan være smarte kjøp i ulike prisklasser:

Budsjettet

500.000, 250.000 og 100.000 kroner er budsjettene bilekspert Benny Christensen, journalist Mats Brustad og redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen fikk å rutte med. Dermed ble det en "digital utenlandstur" på mobile.de og blocket.se – på jakt etter smarte kjøp.

Bilene vi har valgt ut, kan du høre mer om i første episode av Brooms rykende ferske podcast: Broompodden. Den er nettopp lagt ut på Spotify, Soundcloud og Breaker. Etterhvert kommer den også på flere plattformer.

– Ventet lenge

Brooms bilekspert, Benny Christensen, synes det er både morsomt og spennende at Broom nå endelig er i gang med podcast-innspillinger.

– Ja, dette må jeg si jeg har ventet på. Vi har snakket om det lenge, og nå gjør vi endelig alvor av det. Ekstra hyggelig er det jo at allerede i første episode får vi jo snakket om en bil som ligger mitt hjerte nær – nemlig Porsche 911, sier han.

Porsche 911 – av 996-generasjonen – kan være et smart bilkjøp.

Filmer

Uten å gå for mye inn på detaljer, kan vi jo røpe at det skjer i forbindelse med praten om 20-årsregelen.

Broom filmer også podcasten. Du kan klikke deg inn på videovinduet øverst i denne artikkelen, og både se og høre praten om 20-årsregelen.

Skal du ha hele første episode, er det bare å klikke inn på en av linkene i faktaboksen over.

Da får du blant annet høre mer om testbilene vi har for tiden, vi snakker om elbiler vi gleder oss til i 2021 og Benny forteller deg hvordan du passer på bilbatteriet om vinteren. Dessuten har vi hatt besøk av selveste Geir Schau – som jo alltid betyr gode historier, mye latter og god stemning.

