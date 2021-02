Brann i næringslokale på Toten

Politiet ble varslet om brannen via brannvesen klokken 14.52 fredag ettermiddag.

Operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, sier til TV 2 at det brenner godt i taket på nordsiden av bygget.

– Bygget det brenner i er et lagerbygg. Det er ikke kontroll ennå. Det har begynt å brenne godt i taket på nordsiden av bygget, sier operasjonsleder Atle Bernhoft Obstfelder.

Politiet er i gang med å be Østre Toten kommune om å skaffe et sted å evakuere dersom det blir nødvendig.

Alle som var på jobb, er evakuert, skriver Oppland Arbeiderblad. Flere bedrifter holder til i de gamle fabrikklokalene til Kapp melkefabrikk.

– Det skal ikke være noen inne i bygget, men de som bor sør for der det brenner evakueres. Det er mye røk fra brannen, sier operasjonslederen.

Klokken 16.45 skriver Innlandet politidistrikt på Twitter at det fortsatt brenner godt.

– Det brenner nå godt i takkonstruksjonen og det er åpne flammer på begge sider av taket. Vi har iverksatt samleplass for eventuelle evakuerte ved Kiwi Kapp og og her er det på plass ambulanse, sivilforsvar, taxi og representanter for kommunen for ivareta dem som trenger hjelp, skriver politiet.