En sykkel er alt som skal til for å oppfylle drømmen til Ole-Magnus

Idretten reddet Ole-Magnus (38) fra et liv i rus og kriminalitet. Nå vil han sykle Arctic Race i august. Men koronapandemien gjør at det ikke er en god nok sykkel å oppdrive.

For fem år siden snudde livet til Ole-Magnus. Han ble invitert med på å delta på Gatefotballaget i Fredrikstad. Han opplevde fellesskap og en struktur i hverdagen som gjorde at han kunne løsrive seg fra det destruktive livet han levde.

– Endelig tør jeg tenke 20-30 år fremover. Jeg har fått en stor livbøye, og jeg akter å ikke miste den. Det er den jeg klamrer meg til. Jeg har fått alt tilbake, sier han til TV 2.

Ole Magnus er en av deltakerne i programserien «Petter uteligger: Idretten skaper sjanser». Mens serien har gått, har interessen for sykkelidrett skutt i været. Nye klubber for tidligere rusavhengige har blitt stiftet i Halden, Bergen og Arendal, og nå sikter disse mot et ambisiøst mål. De skal sykle det tøffe Arctic Race i august.

Et hårete mål

– I tillegg skal vi sykle Nordkapp-Tromsø, som en liten oppvarming, forteller daglig leder for Idretten skaper sjanser, Morten Nyhus.

– 136 mil på åtte dager! Ole-Magnus ler bare av tanken.

Men en ting kan gjøre at drømmen kan gå i knas. Det finnes knapt sykler å oppdrive i norske sportsbutikker. I løpet av våren og sommeren i fjor rev hjemmeværende nordmenn alt av sykler vekk fra stativene i sportsbutikkene.

Fortviler

Nitti prosent av sykler solgt i Norge kommer fra asiatiske land som Kina og Taiwan. Disse blir ikke fraktet til Europa før sommeren er her, kanskje så sent som langt ut på høsten.

– Det er tre forhold som gjør at vi nå ikke får påfyll av nye sykler, forklarer innkjøpssjefen i Anton Sport, Vegard Teigen Nilsen.

FRYKTER TOMME BUTIKKER: Innkjøpssjef i Anton Sport, Vegard Teigen Nilsen Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det er ikke containere i Asia nå. De står rundt omkring i hele verden, men skulle ha stått klare til å transportere. I tillegg er det et stort etterslep på sykkelkomponenter som produsentene skulle ha levert til fabrikkene, men som de ikke klarer å levere. Og så er det et problem at transportørene ikke vil kjøre mellom regionene på grunn av karantenebestemmelser, sier han.

Aldri sittet på en ordentlig sykkel

Lederen for Idretten skaper sjanser fortviler over situasjonen. Han sier han har ringt rundt til samtlige importører, men uten at dette har løst problemet for syklistene hans.

– Jeg tror ikke det finnes én importør i Norge i dag som har sykler, i alle fall ikke i vår prisklasse, sier Morten Nyhus.

Ole-Magnus må enn så lenge ta til takke med en spinningsykkel på treningssenteret i Fredrikstad.

– Det blir ikke det samme. Jeg får ikke trent med en ordentlig sykkel nå. Jeg har faktisk aldri sittet på en ordentlig sykkel. Vi skulle jo ha vært ute på veien og trent nå, sier han.

En bønn om hjelp

Morten Nyhus ser bare en løsning for at deltakerne hans skal få oppfylt sin drøm, og få muligheten til å delta i det prestisjefylt løpet i august. Han har en bønn til de som har et langt bedre utgangspunkt enn tidligere rusavhengige.

– Vi vet jo at mange syklister har både tre, fire og fem sykler. Om de kunne ha lånt vekk en av de syklene frem til vi får egne sykler på plass, hadde vi vært svært takknemlige for det, sier han.