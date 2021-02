«Smittehytte» stengt ned – besøkende tok inn på hotell og ville ta bussen hjem

Torsdag ble DNT-hytta Fondsbu i Jotunheimen stengt etter smitteutbrudd.

Kommunelege Marit Tuv i Valdres beordret alle de 50 gjestene som bodde på hytta, samt syv ansatte og to beltebilsjåfører, om å evakuere hytta og gå rett i karantene.

Men det var dessverre ikke alle som fulgte kommunelegens klare oppfordring.

Et turfølge på to barn og to voksne hadde ikke bil og tok derfor inn på hotell i Fagernes.

Da kommunelegen fikk vite dette, ringte hun dem sporenstreks.

– Da hadde de allerede sjekket inn på hotellet. Jeg opplyste at de ikke måtte spise eller oppholde seg sammen med andre gjester på hotellet, sier Tuv til TV 2.

Det var Avisa Valdres som omtalte saken først.

Ville ta bussen

Kommunelegen trodde hun hadde avverget situasjonen.

Men fredag morgen ble hun oppringt fra Valdresekspressen.

Da hadde noen fra dette turfølget troppet opp på busstasjonen på Fagernes for å sette seg på bussen til Oslo.

– Heldigvis er det så pass små forhold her oppe at bussjåføren skjønte hvem som ville gå på bussen. Jeg ble kontaktet og vi fikk avverget bussturen, sier Tuv.

Dette er ikke det eneste eksempelet de siste dagene, selv om helsedirektør Bjørn Guldvog presiserte på pressekonferansen onsdag at man skal holde seg hjemme dersom man er i isolasjon, karantene eller venter på testsvar.

Skulle isoleres – reiste på hytta

Torsdag kveld fikk kommuneoverlegen på Gol beskjed om at tre personer som hadde testet positivt for covid-19 reiste til en hytte på Gol for å isolere seg der.

Også Nesbyen, Hemsedal og Hol har også opplevd de siste dagene å få tilreisende til kommunen som egentlig skulle ha vært hjemme i karantene, isolasjon eller vente på prøvesvar.

Etter flere tilfeller av kornasmitte har Hemsedal nå gått til det skrittet og stramme inn besøksreglene. Fram til 8. mars er det ikke lenger tillatt med private sammenkomster med flere enn fem gjester.

Kommuneoverlege Jagannivasan Thurainayagam i Gol er klar og tydelig på hva folk bør gjøre.

– Når man tar en test fordi man mistenker smitte, er det streng isolasjon som gjelder fram til situasjonen er avklart. Isolasjon betyr isolasjon, ingen diskusjon, seier Thurainayagam til avisa Hallingdølen.

Klar oppfordring

Når store deler av landet nå har vinterferie, og resten av landet starter den etterlengtede ferien i dag, frykter kommuneoverlegene flere lignende tilfeller de kommende dagene.

Kommunelege Marit Tuv i Valdres har lært mye av situasjonen de siste to dagene. Hun har derfor en klar oppfordring til alle som reiser til eller fra vinterferie nå:

– Når vi nå har en ustabil smittesituasjon her i landet, bør ingen reise noen steder uten at de har planlagt for hvordan man skal komme seg hjem igjen. Og det å reise kollektivt nå om dagen er uansett ikke så god ide, sier Tuv.

– Gå rett i karantene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstads klare råd dersom noen blir smittet på vinterferie er å reise rett hjem og isolere seg.

– Både den smittede og familiemedlemmer må gå i karantene. Begrunnelsen for dette er at man kan bli mer alvorlig syk etter noen dager, og da er det bedre å være i nærheten av fastlege og sykehus på hjemstedet enn å belaste mindre hyttekommuner dersom man skulle trenge helsehjelp, sier Nakstad til TV 2.

Han presiserer at man bør reise hjem med egen bil og ikke stoppe på veikroer, butikker eller liknende.

– Man bør rett og slett oppføre seg som en isolert person på reisen hjem, sier han.