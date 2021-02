Eks-lagkameraten tror Lampard kan komme tilbake til Chelsea som en bedre manager

Thomas Tuchel står overfor sin neste store test som Chelsea-sjef. Tidligere Chelsea-stjerne Joe Cole har planen for hvordan tyskeren skal bestå den.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket.

Det sier Joe Cole om sparkingen av sin tidligere lagkamerat Frank Lampard.

Forut for søndagens storkamp mot Manchester United har TV 2 intervjuet den tidligere Chelsea-profilen, og Cole er klar på at slik Chelsea har fungert siden 2003 så var det ikke noe sjokk å motta beskjeden om Lampards avgang.

– Det er ikke unormalt å endre manager med tanke på den nyere historien under Roman Abramovitsj. Klubben er vant til de øyeblikkene. Det er det som skjer i Chelsea, og det har gitt suksess. Det har fungert. De fortsetter å vinne trofeer, sier Cole.

Tror på Lampard-retur: – Han vil nå toppen

Lampard ble sparket forrige måned, og ble dermed bare sittende en drøy sesong i sjefsstolen i det som var hans første managerjobb på øverste nivå. Cole tror 42-åringen vil slå voldsomt tilbake, både i yrket generelt og i klubben der han for evig tid er en legende fra sin tid som spiller.

– Jeg er skuffet på Franks vegne, fordi han er en venn og fordi man ønsker at han skulle få muligheten. Men jeg vet at han vil slå tilbake, at han vil bli en topp manager. Og kanskje en dag kan han returnere til klubben som en bedre manager. Det er den typen han er. Han vil nå toppen, forklarer Cole, som selv spilte 378 Premier League-kamper mellom 1999 og 2015.

LAGKAMERATER I LANG TID: Joe Cole og Frank Lampard spilte først sammen i West Ham, før sju suksessrike sesonger i Chelsea mellom 2003 og 2010 fulgte. Foto: Matt Dunham/AP

Thomas Tuchel har overtatt styringen på Stamford Bridge, og den tidligere PSG-sjefen står med fire seire og to uavgjorte på sine første seks kamper i Premier League. Cole tror tyskerens erfaring fra store klubber som Borussia Dortmund og PSG kommer godt med, men mener også klubben i seg selv har en unik status med tanke på det å komme inn som ny sjef.

– Jeg tror Chelsea er den klubben i verden som er best utstyrt med tanke på å få en ny manager inn døren. Alt er satt opp for ham. Han kommer inn og får satt sin personlighet på laget. Han har fått en god start, sier den tidligere Premier League-profilen.

Slik mener Cole gamleklubben må stanse Bruno Fernandes

Tidligere denne uken fikk Tuchel også en drømmestart på Champions League-karrieren sin hos engelskmennene, da Chelsea dro fra den tøffe bortekampen mot Atlético Madrid - for anledningen spilt i Bucuresti - med en sterk 1-0-seier i bagasjen.

Nå mener Cole at den neste store testen heter Manchester United, og er spent på hva gamleklubben kan utrette mot hurtige angrepsspillere fra Ole Gunnar Solskjærs gjester. Han lanserer også en viktig faktor i de blås spill.

– Manchester United vil skape mye trøbbel for dem. Jeg tror N’Golo Kanté får en viktig rolle denne helgen. Han må klenge seg på Bruno Fernandes og hindre ham i å spille. Det er nøkkelen i kampen. Hvis Kanté kan hindre forsyningslinjene fra Bruno Fernandes til Greenwood, Rashford, Martial eller hvem de velger å spille med, tror jeg Chelsea kan vinne kampen. Hvis Fernandes får grepet om kampen, blir det en lang ettermiddag for Chelsea, sier Joe Cole.

