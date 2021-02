For to år siden var målet én medalje. Nå er målet ett gull

Therese Johaug tar ingenting for gitt før lørdagens VM-øvelse.

Therese Johaug (32) vakte oppsikt da hun pratet om ambisjonene sine før VM i Seefeld for to år siden.

– Jeg har en drøm om å ta en individuell medalje. Klarer jeg det, er det mer enn godt godt nok for min del, sa hun den gang.

Det fikk blant andre den svenske langrennskommentatoren Tomas Pettersson til å reagere.

– Forventer du virkelig at noen av oss skal tro ett ord av det du sier, skrev Pettersson under tittelen «Hvorfor sitter du der og lyver, Therese?».

– Tar ingenting for gitt

To år seinere har Johaug oppjustert VM-målet.

– Jeg har en drøm om å reise hjem med en gullmedalje. Vi får se om det blir slik eller ikke. Jeg vet at det er mange som har ladet opp og forberedt seg maksimalt til mesterskapet. Jeg vet at det ikke bare er å gå og hente medaljer og førsteplasser. Jeg vet også at jeg må legge med en solid jobb i løypen og være 100 prosent skjerpet, sier Johaug til TV 2.

– Så du er fornøyd med én gullmedalje?

– Ja, det er jeg. Det er kjempestort å kunne ta med seg en gullmedalje hjem, og det er stort også å ta med seg en medalje. Jeg tar ingenting for gitt. Det har vi fått mange bevis på tidligere. Man kan være favoritt i en øvelse og reise hjem med null medaljer. Senest i går var Linn Svahn storfavoritt på sprinten, minner Johaug om.

– Vil gå fort fra første stavtak

Det vil neppe komme som en overraskelse om Johaug tar kommandoen fra start i lørdagens 15 km med skibytte. De siste årene har hun hatt for vane å stupe ut av startblokkene. Det er planen også på lørdag.

– Man må se på sine styrke og svakheter. Jeg har en veldig god utholdenhet og vet at jeg kan presse meg selv over tid. Det er mange tusen timers treningsarbeid som ligger bak. Jeg har lyst til å gå fort fra første stavtak, sier hun.

Det bør være til skrekk og advarsel for konkurrentene. Helene Marie Fossesholm vil ikke være med på Johaug-kjøret for enhver pris.

– Jeg tenker at det får vi se på dagsformen og ski. Jeg har ingen planer om å henge på for lenge om hun går styggfort. Da tror jeg sjansen er stor for å gå på en real smell, svarte Fossesholm på fredagens pressekonferanse.