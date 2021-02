Sverige er ikke fornøyd etter samtaler med Norge: – Det trengs mer diskusjon

Etter at Norge strammet ytterligere inn innreiseregelverket i slutten av januar, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som daglig pendler til Norge, blitt hindret i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell.

Dette har blitt kraftig kritisert fra berørte i alle landene.

Fredag var statsminister Erna Solberg (H) i samtaler med den svenske statsministeren Stefan Löfven om å finne en løsning.

Fra mandag vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime, opplyser regjeringen.

På en pressekonferansen fredag sier imidlertid den svenske statsministeren at han ikke er fornøyd.

– Streng kontroll

Fra mandag kan dagpendlere reise mellom landene, men under et stengt testregime.

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.

– Smittesituasjonen i Norge og i Europa gjør at vi ikke kan åpne for mye av gangen, men det er bra at vi nå har funnet en løsning for denne lille gruppen dagpendlere som har vært i en svært vanskelig situasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

LØSNING: – Det er Norges ansvar å finne en løsning for pendlerne, sier Löfven. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB Foto: Fredrik Sandberg/tt

– Ikke fornøyd

Stefan Löfven sier at han er fornøyd med at dagpendlerne har fått en løsning.

– Men vi kommer ikke til å være fornøyd før vi har en løsning for andre pendlere som blir stengt ute fra sine virksomheter, sier han på pressekonferansen.

Den svenske statsministeren etterlyser en løsning også for ukependlerne.

– Der kreves det mer diskusjon. Vi har fortsatt et antall mennesker igjen som ikke kan pendle. De trenger en inntekt, så den løsning må vi finne, sier Löfven.

– Kan ikke åpne ytterligere

– Jeg hadde en god samtale med statsminister Stefan Löfven i dag morges. Etter råd fra helsemyndighetene kan vi gjøre noen lettelser for de som dagpendler over grensen, under et strengt test- og kontrollregime, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun signaliserer ikke at det vil bli gjort lettelser for ukependlerne i nærmeste fremtid.

– Smittesituasjonen er slik at vi ikke nå kan åpne grensene ytterligere, men vi vil selvsagt følge situasjonen tett fremover, sier statsminister Solberg.

Krever kompensasjon

– Dette er ikke over, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.

Han er også fornøyd med at regjeringen nå åpner grensen for dagpendlerne fra Sverige og Finland, men understreker at mange stått uten inntekt en måned.

– Vi er ikke fornøyd før arbeidstakerne har fått kompensasjon for tapet av inntekt i den perioden de ikke har kunnet dra på jobb, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til TV 2.