«Kamelen» om sitt livs vanskeligste valg: – Hva er det som er best for dette barnet?

Marcus Kabelo Møll Mosele (28), bedre kjent som rapperen «Kamelen», ble våren i fjor siktet for ran. Etter fire måneder i varetekt ble han frifunnet, og da han slapp ut av fengsel var det rett tilbake til musikken.

Nå er han aktuell med albumet «Frikjent», som handler om tiden bak murene.

– Jeg ble frikjent og dro direkte til en hytte for å jobbe med et album. For å finne tittelsporet så jeg på hva som var relevant i livet mitt, og da fikk albumet navnet «Frikjent», forteller rapperen til God kveld Norge-studio.

Det er ikke første gang artisten har vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri, før han i 2014 ble dømt for flere voldsbrudd, og samme år ble han dømt for heleri.

I 2015 rømte han fra varetekt og var på rømmen i to måneder.

Korona i fengsel

I albumet tar han for seg blant annet livet i fengsel og alt man har lyst å gjøre og savner.

– Jeg drømte mye om å spille konserter, jeg hadde mye ting på gang året før korona kom. Jeg ville også treffe de jeg var glad i, forteller han.

Mosele satt i varetekt mens koronaen herjet utenfor murene.

– Det eneste vi kjente på der inne var at vi ikke kunne ha besøk, sier artisten.

Etter han kom ut av varetekt, fikk han påvist korona, noe 28-åringen kjente på kroppen.

– For meg som er en rastløs fyr så var det kjipt å sitte hjemme, men jeg hadde Playstation og andre hjelpemidler, så det gikk greit, forklarer han og fortsetter:

– Jeg kjente det på pusten, også mistet jeg smaks- og luktesansen. De var borte i tre måneder, avslører 28-åringen.

Han forteller at han prøvde seg på en fjelltur dagen etter karantenetiden, noe som ikke gikk så bra.

– Jeg holdt på å besvime fem-seks ganger. Jeg måtte ta pauser underveis, forklarer Mosele.

Vil hjelpe ungdom

Artisten, som selv har hatt en utfordrende ungdomstid og klammerier med myndighetene, vil nå bruke sine erfaringer til å hjelpe de unge.

– Jeg vil hjelpe de slik at de slipper å oppleve de tingene jeg har opplevd.

Han forklarer at han vil tilby ungdommer å finne glede i musikken, og at de kan komme til et studio og prøve seg istedenfor å drive dank.

– De må finne noe å gjøre før andre ting tar for mye interesse i livet deres, og drar de ned i en grøft som de ikke kommer ut av, forklarer han.

Vanskelig valg

Da Mosele var 20 år, ble han far til en liten gutt, men han var voldsdømt og skulle sitte inne i fengsel i to år. Barnemoren var ikke i stand til å ta vare på barnet, så da måtte han velge: Kjempe for å ha foreldretten, eller gi bort sønnen til en forsterfamilie.

– Hva er det som er best for dette barnet? Jeg skulle to år inn i fengsel, og det forholdet som jeg var i var ikke så bra. Jeg måtte velge om jeg skulle være egoist og tenke på mine behov fremfor barnets behov, forteller han og fortsetter:

– Jeg måtte ta et valg, og det var at jeg ikke var klar for å være far akkurat der og da. Et veldig vanskelig valg å ta som 20-åring, innrømmer han.

Han forklarer at han i dag har et veldig godt forhold til sønnen sin.

– Jeg er veldig glad for det valget i dag, og vi har en veldig god kjemi. Han kaller meg for «pappa Marcus», forteller 28-åringen.

Sonet straffen

Selv om Mosele har sittet inne for det han har gjort, kjenner han på det å være stemplet for livet.

– Det er noe med det at når man har sonet straffen sin så skal man være ferdig med det, men det viser seg at det egentlig bare er tull. Det forfølger deg hele veien, sier han.

Han forklarer at han ikke får enkelte spillejobber på grunn av tidligere straffer.

– Fordi jeg har gjort noen dumme valg i livet så skal jeg aldri få lov til å bli et normalt menneske i samfunnet igjen? avslutter han.

Moseles sønn og hans fosterforeldre er innforstått med denne saken.