– Kan ikke bare begynne å synge underveis

Lørdag venter 15 km med skibytte for de norske langrennskvinnene. Etter en strålende åpningsdag, hvor samtlige norske sprintere var blant de tolv beste og Maiken Caspersen Falla tok sølv, er forventningene store før det første distanserennet.

Therese Johaug er den største favoritten i den kuperte løypen, men flere andre norske løpere trives godt i motbakker.

– Passer meg bra

En av dem er Heidi Weng (29).

– Det er den hardeste løypen jeg noengang har gått. Jeg føler det kun er motbakker. Det er litt som å gå opp Tour de Ski-bakken. Det tar lang tid fra bunnen til toppen, men det tror jeg skal passe meg bra, sier Weng til TV 2.

Hun forteller at torsdagens sprint var en vitamininnsprøytning.

– Det var veldig inspirerende at Maiken tok sølv i går. Det er helt rått. Hun er helt rå til å skru på hodet når det gjelder. Det hun gjorde var vilt, og det ga meg ekstra motivasjon, forteller hun engasjert.

Det har ikke vært det letteste året for Weng. Frykten for koronaviruset ødela åpningshelgen i Finland. Siden har hun fått hjelp av psykolog for å kunne takle verdenscupsirkuset og reisingen det innebærer.

– Må kjenne på dagsformen

Nå gjenstår det bare å finne en god plan før lørdagens konkurranse. Weng vet i hvert fall hva hun må unngå.

– Jeg må prøve å ha arbeidsoppgaver underveis. Ikke bare begynne å synge. Det kan funke av og til, men av og til må man kanskje ha en litt bedre plan enn å bare gå der, forteller hun.

Oddsen er lav på at Therese Johaug vil sette et forrykende tempo fra første stavtak.

– Jeg er veldig forberedt på at hun kommer til å gå hardt fra start. Jeg må finne en god flyt på klassisk-delen. Så er det skøytingen som er desidert tøffest. Jeg må kjenne litt på dagsformen, avslutter hun.