Evakueringsalarm gikk i tunnel: – Udramatisk

– Det har gått en evakueringsalarm inne i tunnelsystemet. Fire arbeidere har evakuert seg selv. To til fire arbeidere er fortsatt ikke gjort rede for, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo-politiet etter hendelsen.

Han fortalte at det var et stort oppbud av nødetater på stedet.

– Vi vet ikke hvorfor alarmen har gått. Vi har mye ressurser på plass i tilfelle det har skjedd noe alvorlig, sa operasjonslederen.

Etter at brannvesenet gikk inn i tunnelen for å kartlegge hva som har skjedd, fant de ut at årsaken til alarmen var eksos for en anleggsmaskin.

– Hele tunnelen er gjennomsøkt og alle er gjort rede for. Ingen er skadet, skriver politiet på Twitter.