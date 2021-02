Tok silikon uten at mannen visste det: – Unnskyld, Jon!

Programleder Dorthe Skappel (58) innrømmer at hun har tatt noen avgjørelser uten å ta en prat med mannen sin, Jon Skappel (59), først.

Dorthe Skappel har vært et kjent ansikt på TV-skjermen i hele 25 år, og i den anledning er hun nå å se i en helt egen mini-serie på TV 2 Sumo. Her får vi et eksklusivt innblikk i God kveld Norge-programlederens lange karriere.

På Senkveld forteller en ærlig Dorthe Skappel at hun har gjort noen ting hun ikke har snakket med mannen sin om på forhånd.

SILIKON: Dorthe Skappel hadde ikke fortalt mannen sin på forhånd at hun skulle ta silikon. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Da hun valgte å gjøre brystene sine større hadde hun ikke fortalt det til noen i familien, og kom hjem en dag etter å ha gjennomført operasjonen.

– Jeg husker blant annet at jeg kom hjem, hadde operert inn silikon i puppene og hadde intravenøst i en tube og noe dren og greier, forteller hun.

– Trodde jeg var syk

Barna til 58-åringen, Marthe og Maria Skappel, skjønte ikke hva som hadde skjedd med deres mor ettersom hun kom hjem med alt dette rundt seg.

– Ungene mine trodde jeg var alvorlig syk, sier Skappel til programlederne Helene Olafsen og Stian Blipp.

Skappel innrømmer at heller ikke hennes mann visste at hun hadde dratt for å operere inn silikon i brystene sine.

– Unnskyld Jon, det var ikke meningen! sier Skappel til sin mann.

Støttende mann

Skappel sier at han noen ganger får en liten «heads up» dersom hun har planlagt noe, eller noe skal skje. Noen ganger kommer beskjeden også litt i ettertid innrømmer hun.

– Han er veldig støttende når det først har skjedd, humrer Skappel.

58-åringen har tidligere fortalt i TV 2-programmet «Stil» at hun valgte å ta silikon for å føle seg mer kvinnelig igjen etter fødslene.

Programlederen har i ettertid valgt å fjerne silikonene fra brystene sine. Det syntes hun var en befrielse ettersom hun blant annet hadde kjent på smerter ved å ligge på magen.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15.