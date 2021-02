Prins Harry i åpenhjertig intervju: – Britisk presse ødela min mentale helse

Prins Harry (36) forteller at han trakk seg fra sine kongelige oppgaver fordi den britiske pressen var «giftig» og skadelig for hans mentale helse.

Det var i januar i fjor at prinsen og kona Meghan (39) kunngjorde at de trakk seg fra sine kongelige oppgaver for å leve et mer normalt familieliv. Paret bor nå i Los Angeles sammen med sønnen Archie, og tidligere i februar ble det kjent at paret venter sitt andre barn.

I et åpenhjertig intervju med talkshow-verten James Corden forteller prinsen om sitt nye liv, og hvorfor han følte behov for å trekke seg unna.

– Vi vet alle hvordan den britiske pressen kan være, og det ødela min mentale helse. Jeg tenkte «dette er giftig», forteller han.

– Så jeg gjorde det enhver ektemann og far ville gjort. Men vi stakk ikke, vi gjemte oss ikke bort. Jeg vil alltid bidra, mitt liv er i offentlig tjeneste, sier prinsen ifølge The Guardian.

– Mer komfortabel med The Crown

Prinsen synes suksesserien The Crown er langt enklere å forholde seg til en pressen i hjemlandet.

– Det er fiksjon, men løst basert på sannheten. Selvsagt er det ikke helt nøyaktig. Men det gir en «løs idé» om hva som skjedde. The Crown gir seerne et innblikk i livsstilen, hvilket press det ligger i å alltid sette plikten foran familie og alt mulig annet, sier Harry.

Hvis prinsen får det som han vil, blir han spilt av Damian Lews i den populære serien The Crown. Foto: Jordan Strauss

– Jeg er langt mer komfortabel med The Crown enn jeg er med å se artikler skrevet om familien min og kona mi. The Crown er åpenbart fiksjon, mens aviser presenterer historier som nyheter og hevder det de skriver er sant. Det har jeg et problem med, fortsetter han.

Prinsen avsløre også at han ønsker å se skuespiller Damian Lewis, kjent fra blant andre Homeland og Band of Brothers i rollen som seg selv i den populære TV-serien.

– Jeg skjønte det på date nummer to

Harry åpnet også opp om forholdet til skuespiller Meghan Markle. 36-åringen forteller at han skjønte at hun var den rette allerede på date nummer to, og at forholdet deres gikk fra «null til 100» på to måneder.

All aboard! James is taking Prince Harry for a double-decker tour of Los Angeles and it starts NOW 🚌 pic.twitter.com/hQGwfsjqyX — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) February 26, 2021

– Å date meg eller noe annet medlem i kongefamilien er på en måte snudd på hodet. Alle dater blir enten middager, se på TV eller prate sammen hjemme. Så når man til slutt blir et par, kan man gå ut på middag, kino og alt annet.

– Alt skjedde baklengs for oss, så vi fikk brukt enormt mye tid sammen. Det var flott, en utrolig greie, slår han fast.

Holder kontakten med besteforeldrene på Zoom

I mai 2019 ble paret foreldre til Archie. Siden paret, som alle andre, ikke kan reise like mye som ellers grunnet koronapandemien, holder de kontakt med familien i England over Zoom. Det gjelder også med Harrys besteforeldre dronning Elizabeth og prins Philip.

STOLT: Prinsen skjuler ikke hvor stolt han er over sønnen Archie (1). Foto: Henk Kruger

– Vi har vært på Zoom med dem også, og de har sett lille Archie løpe rundt, sier prins Harry.

Prinsen er tydelig stolt over sønnen.

– Hans første ord var krokodille – tre stavelser, forteller han, og sier at sønnen allerede lager setninger med tre og fire ord og synger sanger.

I The Late Late Show-intervjuet kan man også seg prinsen besøke huset som ble brukt i 90-tallsserien The Fresh Prince of Bel Air og gjennomføre en hinderløype sammen med James Corden.