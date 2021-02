TV 2-ekspert: – Dette er Manchester Uniteds største problem

Mangel på tydelige prinsipper kan bli avgjørende igjen for Manchester United.

Storkampene kommer tett fremover for Premier League-toer Manchester United, som forut for søndagens batalje mot Chelsea i den 26. Premier League-runden har 13 poeng opp til byrival Manchester City på topp.

Bakfra ønsker blant andre Chelsea å vippe Ole Gunnar Solskjærs lag ned fra de gjeveste plassene, og med kun to seire på de siste sju i ligaen er det langt ifra sikkert at de røde djevlene bør ha blikket sitt oppover og ikke nedover de kommende ukene.

Chelsea på 5. plass er nemlig kun seks poeng bak, og vil med seier i søndagens gigantoppgjør klatre helt opp i ryggen på nordmannens lag.

Forut for kampen har TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen sett nærmere på defensiven hos de røde djevlene, og mener hun kan dokumentere et fravær av tydelige nok prinsipper i jobben som gjøres i den delen av spillet.

– Skal de være et topplag, må de slippe inn færre mål. I forsvarsspill handler det om prinsipper, tydelige regler og å ha klar plan for hva du skal gjøre. Det synes jeg ikke Manchester United har, sier hun.

Etterlysere tydeligere regler

Gulbrandsen viser til at Manchester Uniteds midtstoppere for ofte havner ute i korridorene, og at laget derfor ikke får anledning til å forsvare boksen med sine tilsynelatende sterkeste hodespillere ofte nok.

Men selv om tilfeldighetene tilsynelatende kan ha vært styrende, mener Gulbrandsen dette er detaljer som enkelt kan endres og som vil gi Solskjærs lag enda mer suksess.

– De enkle tingene her er lett å gjøre noe med hvis man har klare regler. Ønsker man at stopperne skal være inne i boks eller ønsker man at det er andre som skal overta den jobben for stopperne? Du vil jo helst ha de beste spillerne i boks, i hvert fall når det er innleggssituasjoner.

– Er spillerne gode nok? Er det så enkelt at man forventer at enhver spiller på dette nivået ska beherske dette?

– Ja, det synes jeg. Men det må også være klare regler. For du kan tenke at det kan løses forskjellig. Jeg synes ikke backene til Manchester United forstår det godt nok, så her må det tydelige regler til, sier TV 2-eksperten.

Kan forlenge ubeseiret borterekke

Manchester United har fremdeles til gode å tape en bortekamp i Premier League denne sesongen, og har nå levert 19 strake ligakamper på fremmed gress uten å tape.

Den rekken startet med en 2-0-seier borte mot nettopp Chelsea i februar i fjor, og er klubbens lengste rekke i toppdivisjonen noensinne.

I Uniteds andre bortekamper mot de såkalte «topp seks-lagene» denne sesongen har det endt med 0-0 på både Anfield og Emirates. Det samme resultatet var for øvrig også faktum hjemme mot både Chelsea og Manchester City.

Søndag får vi se om rekkene fortsetter.

PS! Bortelaget har vunnet samtlige av de fire foregående møtene mellom Thomas Tuchel og Ole Gunnar Solskjær. Tidligere PSG-manager Tuchel tok innersvingen på Solskjær på Old Trafford i den første åttedelsfinalen våren 2019, men røk ut av turneringen etter at nordmannen overvant ham i Paris. I gruppespillet denne sesongen - før Tuchel fikk sparken i PSG og ble erstattet av Mauricio Pochettino - vant også de to lagene hver sin bortekamp.