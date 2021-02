Bekymret over smitteøkning: – Vi føler at vi har mistet litt kontrollen

– De siste tallene er ingen hyggelig lesning.

Bodø kommune har kalt inn til pressekonferanse etter at elleve personer har blitt bekreftet smittet det siste døgnet. Syv av tilfellene har ukjent smittevei.

Den siste uka har 31 personer blitt bekreftet smittet i kommunen.

Kommuneoverlege Tor Claudi sier at Bodø har merket en smitteøkning i takt med at de de nye mutasjonene har blitt oppdaget, men at de har hatt kontroll. Frem til nå.

– Det som har skjedd det siste døgnet er at vi føler at vi har mistet litt den kontrollen. Det har kommet flere tilfeller nå som vi ikke kjenner opphavet til og det bekymrer oss en del, sier han.

Kommunen jobber på spreng med smittesporing og regner med å kunne spore flere av tilfellene i tiden fremover.

– Men det er tyngre og mer spredt i befolkningen enn tidligere. Vi er i nærheten av villsmitte i kommunen, sier Claudi.

Ifølge kommunen er det sterk mistanke om at utbruddet skyldes den sørafrikanske virusvarianten.

Det ble fredag besluttet at folk må redusere sosial kontakt så mye som mulig. Har man symptomer, så skal man holde seg unna andre.



– Vi kommer med en anbefaling om redusere kontakter og bruke munnbind i det offentlige rom innendørs: Offentlig transport, butikker, kjøpesentre og i sammenhenger hvor man kommer for nær innpå folk, som egen bil, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.