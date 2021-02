Molde møter Granada i Europaligaen

Spansk motstand for Molde i åttedelsfinalen av Europaligaen.

Fredag ettermiddag var det klart for trekning av åttedelsfinalene i Europaligaen. Der ble Molde trukket mot La Liga-laget Granada.

De blå spiller borte først 11. mars, før det returoppgjøret går 18. mars. Det spanske laget ligger på 9. plass i La Liga.

– Det er et lag som Molde kan ta seg av. Nå må det analyseres og tenkes og trenes og forberedes. Så er Granada grei trekning, altså, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han får støtte av ekspertkollega Jesper Mathisen:

– Det er langt i fra det verste Molde kunne fått, og når de kan slå ut Hoffenheim kan de også slå ut Granada. De vil naturligvis være klare «outsidere» med tanke på avansement, men det er et Granada som ikke kan stille med toppet mannskap etter at de pådro seg noen suspensjoner i går, sier TV 2s fotballekspert Mathisen.

Molde skal lade opp til kampene i Spania og får dermed kort reisevei før åttedelsfinalen.

– At begge kampene sannsynligvis vil bli spilt i Spania er naturligvis veldig kjedelig for Molde, for mulighetene hadde vært klart bedre med en av kampene i minusgrader på kunstgress i Molde, mener Mathisen.

Keeperheltens ønske

Torsdag leverte Molde en sterk prestasjon da de blå fra Rosenes by slo Hoffenheim 2-0 i Tyskland og sikret avansement med 5-3 sammenlagt. Eirik Ulland Andersen var blant kampens store spillere med to scoringer.

Keeper Andreas Linde leverte også en strålende forestilling. Han sa dette til TV 2 om trekningen like før lagets fly lettet i retning treningsleir i Spania:

– For meg personlig, så spiller det ikke så stor rolle. Alle lag igjen er gode lag. Det blir to artige kamper uansett. Men om vi vil videre er nok Dinamo Zagreb eller noe lignende noe man håper på, sa Linde.

Åttedelsfinalene i Europaligaen Molde - Granada Man United - AC Milan Slavia Praha - Rangers Tottenham - Dinamo Zagreb Olympiakos - Arsenal Shaktar Donetsk - Roma Dynamo Kiev - Villarreal Ajax - Young Boys

United møter Milan

Blant mulige motstandere for Molde var storklubber som AC Milan, Arsenal, Tottenham, Roma, Ajax og ikke minst Manchester United, som ledes av tidligere Molde-trener Ole Gunnar Solskjær. United-manageren var klar på hvem han ønsket i trekningen.

– Selvfølgelig mitt tidligere lag. Det var en fantastisk forestilling. Det er helt utrolig å vinne borte mot Hoffenheim i februar, sa Solskjær etter at hans lag hadde slått ut Real Sociedad med 4-0 sammenlagt.

MØTER GAMLEKLUBBEN: Zlatan Ibrahimovic returnerer til Old Trafford. Her mer Eric Bailly. Foto: Michael Sohn

Kristiansunderen fikk ikke ønsket sitt oppfylt. I stedet ble det storkamp for Manchester United som møter AC Milan. Dermed blir det et møte med gamleklubben for Zlatan Ibrahimovic. Svensken vant Europaligaen med United i 2016/17-sesongen.

Jens Petter Hauge kan imidlertid ikke møte sine landsmenn da han ikke er med i AC Milans Europaliga-tropp.