Slik svarer Lothepus på Sylvi Listhaug-ryktene

Leif Einar «Lothepus» Lothe (51) er aktuell med Camp Kulinaris på TV 3 og Ekspedisjon Lothepus på TV 2.

Nå som han er tilbake i rampelyset, har flere fans bemerket at han er god venn med FrPs Sylvi Listhaug (43). På bilder av de to, skriver folk «radarpar» og «flørtepus».

Se intervjuet med Lothe øverst i saken.

Utrolig trivelig å treffe Lothepus i går! For en jordnær og real kar! Fikk også signert boken hans 😊 ha en god helg alle sammen! Publisert av Sylvi Listhaug Fredag 26. oktober 2018

Gode venner

De to har delt bilder av hverandre de siste årene, og Lothe sier han alltid prøver å få til et møte når han er i Oslo.

– Jeg drikker kaffe med henne hver gang jeg er i «Kristiania». Hun er ei kjempegrei dame, sier han til God kveld Norge.

Han kan avkrefte at det er noe som helst flørting involvert.

– Nå tror jeg hun er godt gift, og det tror jeg at jeg også er. Jeg tror ikke vi skal blande de kortstokkene der så forferdelig mye, ler han.

Han syns det er hyggelig at folk tror de hadde vært et radarpar, men for han er det bare kjæresten Randi Sørum (41) som gjelder.

FrP-leder

Sylvi Listhaug har skapt flere overskrifter den siste tiden, mange fordi hun er utpekt til å bli den nye FrP-lederen.

– Jeg er overbevist om at Sylvi og Ketil (Solvik-Olsen) er riktige valg som leder og 1. nestleder nå. Partiet trenger samling og stø kurs, være ett lag med bredde og tyngde, sa Siv Jensen på pressekonferansen da hun trakk seg som leder.

På privaten er Listhaug gift med Espen Espeset (46), som jobber i Frps stortingsgruppe.