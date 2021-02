Tidligere landslagspillere krever endring: - Må prøve noe nytt

Tromsø IL har kommet med en oppfordring til NFF om å boikotte fotball-VM i Qatar. Bak forslaget står en samlet klubb, blant annet med de tidligere landslagspillerne Tom Høgli og Ruben Yttergård Jenssen.

Høgli er ansvarlig for samfunn og bærekraft i klubben, mens Yttergård Jenssen representerer spillerne. Førstnevnte mener noe må gjøres, ettersom de opprinnelige planene ikke har fungert for NFF så langt.

– Vi er veldig enige i at dialog er det beste virkemiddelet, men når det ikke funker, må vi prøve noe nytt. Det er der vi er nå, begrunner Høgli.

Ville aldri ha dratt

Få spillere har tatt bladet bort fra munnen rundt verdensmesterskap i Qatar. Tom Høgli ytret seg allerede i 2015 om situasjonen. Den tidligere høyrebacken med 49 landskamper for Norge, sier det aldri ville vært aktuelt å delta i mesterskapet.

– Det er lett for meg å si som har lagt opp, men jeg var ganske aktiv i denne debatten som spiller. Allerede i 2015 skrev jeg en lengre kronikk om mesterskapet, så jeg kunne uansett ikke deltatt i mesterskapet på grunn av mine tanker rundt mesterskapet.

Tom Høgli delte sine bekymringer rundt Qatar allerede i 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ruben Yttergård Jenssen har troen på at flere nåværende landslagspillere er enige i oppfordringen.

– Sånn som jeg kjenner de jeg har spilt med, er de fantastiske ambassadører for Norge som jeg er helt sikker på deler vårt syn. Samtidig har vi kanskje det mest spennende landslaget på mange år, så forhåpentligvis blir det mange mesterskap etter Qatar, sier Jenssen til TV 2.

- Snøballeffekt

Som første lag ut, håper harstadværingen og tromsøværingen at klubben kan være en katalysator. De ser gjerne at flere, ikke minst større klubber, blir med på et felles opprop.

– Vi i Tromsø tar nå ansvar for det vi kan gjøre noe med, og så håper vi andre gjør det samme. Hvis mange nok gjør det, blir det her såpass sterkt at det må skje en endring. Hadde et land som Tyskland eller en klubb som Real Madrid gjort det, hadde det nok blitt fart i sakene, mener Høgli.

Yttergård Jenssen er enig med Høgli, og legger til at har troen på at beskjeden kan spre seg utenfor landets grenser.

– Hvis man kan få med danske og svenske klubber, vet vi at veien er kort nedover i Europa. Da snakker vi om en snøball som starter å rulle og påvirke, sier midtbanespilleren, før han legger til:

– Det er ikke slik et mesterskap skal være. Hvis man får den tankegangen til å spre seg nedover i Europa og får med enda større nasjoner, så må det komme noen reaksjoner.

Ruben Yttergård Jenssen håper Tromsø kan ha fått snøballen til å rulle. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Får støtte - og flere kan følge etter

Grasrota sitt initiativ har utviklet seg raskt, og flere aktører viser sin støtte til oppfordringen fra Tromsø. Så langt har Strømsgodset og Viking støttet oppfordringen fra klubben i nord, og flere klubber skal ta det opp på deres respektive årsmøter. Samtidig har Fjordkraft blitt med i kampen mot sportsvasking.

Tom Høgli er glad for at flere aktører nå støtter oppfordringen.

– Signalet er sterkt når vi som klubb går ut med et så tydelig standpunkt. Det er kanskje noe nytt, men vi ser på det som en veldig liten pris å betale i forhold til det som skjer i Qatar, forteller han