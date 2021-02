Toyota Landcruiser er en bil som på mange måter fyller alle rommene mellom en robust arbeidshest og et statussymbol.

Historien om Toyota-legenden går helt tilbake til 1950-tallet. Da utviklet Toyota sin BJ – deres første firehjulsdrevne bil.

Målet var å lage en lett og anvendelig bil som kunne brukes både av sivile og militære. På tampen av 50-tallet var BJ klar. Den så ut som en Willys Jeep, men den var bygget på et ett-tonns lastebilunderstell. Med en 3,4-liters sekssylindret motor vant BJ raskt anerkjennelse for å være tøff og for sin evne til å kjøre hvor som helst. Også etter at veien hadde sluttet ...

Godt rykte

Suksessen forpliktet. Siden har det bare ballet på seg med nye generasjoner. Utover på 80-tallet ble SUV-ene mer og mer vanlige også blant oss som ikke var misjonærer, skulle kjøre Afrika på tvers eller måtte ha en bil til å trekke tømmer med.

Både komfort og kjøreegenskaper fikk høyere prioritet. Dog uten at det gikk ut over de robuste egenskapene. Det ble egentlig mer av begge deler.

Dagens Toyota Landcruiser kom tilbake i 2010. 11 år er så avgjort en moden alder for en bilmodell, endringer og oppgraderinger underveis til tross.

Ikke bare har bilen høstet lovord for sin framkommelighet – den har en bortimot uslåelig driftssikkerhet, også. Det er ikke uten grunn at den svært ofte er det foretrukne valget der det verken finnes veier eller verksteder.

Stemmer det?

Her hjemme sees den oftest i varebilutgave med to seter og grønne skilt. Prisen er både grunnen og forklaringen til det. Som nye koster den nesten 1,2 millioner kroner som personbil. Som varebil får du den for under halvparten.

Vi har allerede trukket legende-kortet. Men stemmer det – eller er bilene, med det ikke altfor vakre utseende, rett og slett oppskrytte?

For å finne ut av det, er det enkleste å gå rett til kjernen. I dette tilfellet å høre med de som faktisk eier og bruker disse bilene daglig. Det har vi gjort ved å gå inn på Brooms brukergenererte bilguide, "Eierne mener". Der ligger det inne 85 ulike anmeldelser av Landcruisere i ulike generasjoner.

Dette er noe av det brukerne selv sier:

Toyota Landcruiser 150 kom tilbake i 2010, men er fortsatt med oss den dag i dag.

Dyr å kjøpe – dyr i drift

Noe av det mest driftssikre som finnes og med luftfjæring er den en drøm å kjøre, skriver eieren av denne 2014-modellen. Han påpeker også at plassen innvendig, i forhold til skilleveggen mellom forsetene og varerommet, gir bedre plass på denne 150-utgaven, enn i forgjengeren, som kalles for 120.

Relativt stiv nybilpris og høyt dieselforbruk, nevnes også.

Fornøyd er også eieren av denne 10 år gamle bilen med syv-seter. Her gis det bortimot full pott i alle kategorier – unntatt for dieselforbruk. Der får den bunnkarakter.

Toyota Landcruiser 120 er fortsatt en populær bil, som eierne er fornøyde med.

Ikke gammel – bare litt mindre ny ...

Dette er vel rene ord for pengene det? Denne eieren har en 2005-modell Landcruiser 120, altså forrige generasjon. Det er særlig driftssikkerhet, evne til å takle tunge tak og framkommelighet det settes pris på.



Det er flere eiere som påpeker at 120-serien begynner å bli litt gammelmodig nå, selv om de fleste er godt fornøyde med både plass, driftssikkerhet og framkommelighet.

Toyota Landcruiser 90-serie ble bygget mellom 1996 og 2002. Dette begynner å bli gamle biler, men eierne er fortsatt fornøyde.

Velfungerende traktor for offentlig vei

En bil som tåler det meste og som varer lenge. Slik oppsummerer denne eieren sin Landcruiser 90-serie som ble produsert mellom 1993 og 2002.

Han påpeker at det er viktig at disse bilene ikke koker. For om det skjer kan topplokket sprekke. Ellers er det bare lovord om denne bilen også.

I alle fall om vi ser bort ifra gjengangeren. om dieselforbruket da. Det er en ting som nesten alle bemerker, uansett årsmodell.

– Fantastisk bil. Den mest velfungerende traktor for offentlig dårlig vei. Bunnsolid og tilnærmet skuddsikker. Det sier en annen eier om sin 1997 modell.

Konklusjon:

Slik kunne vi fortsatt. For selv om bilene er gamle og sikkert også har gått langt, nærmest skamroses de av sine eiere. Det er faktisk vanskelig å finne en anmeldelse som ikke er positiv her. Bortsett i fra drivstofforbruket da.

Enten er disse bileierne skikkelige entusiaster, eller så er bilene knakende gode. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av begge deler ...

