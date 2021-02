Cykleforbundet vil ikke ha Tiedemann Hansen i internasjonalt toppverv

Det bekrefter sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til TV 2.

– Gitt prosessene som foregår og som ikke er avsluttet, valgte styret å ikke fronte han som vår fremste kandidat internasjonalt, sier Sørnes.

Tiedemann Hansen trakk seg deretter fra vervene han har i norsk sykkelsport.

– Han trakk seg fra grenutvalget i sykkelkross og som koordinator for Nordic Cycling. Jeg konstaterer at han trekte seg fra alle verv i norsk sykkelsport, men han sitter fremdeles i noen utvalg i UCI, bekrefter Sørnes.

Tiedemann Hansen har ikke svart på TV 2s henvendelser fredag

Fikk ikke støtten han trengte fra eget forbund

Tiedemann Hansen har sittet i UCI-styret («UCI management committee») siden høsten 2017.

Siden den gang har det imidlertid oppstått en rekke kontroverser rundt 64-åringen knyttet til sykkel-VM i Bergen samme år og den påfølgende økonomiske krisen forbundet havnet i.

Konkursboet i Bergen er ikke ferdige med sitt arbeid, og det er heller ikke utvalget som NCF satte ned i fjor for å vurdere om Tiedemann Hansen burde anmeldes for brudd på idrettens regler.

Det er disse «prosessene» som Sørnes henviser til i svaret over og som nå gjør at Tiedemann Hansens tid som en del av styret i UCI går mot slutten.

Personer er avhengige av støtte fra sitt nasjonale sykkelforbund for å kunne fremme sitt kandidatur i UCI-styret, og det har altså Tiedemann Hansen ikke fått.

Å ikke ha en person i UCI-styret fører naturligvis til mindre påvirkningskraft for NCF internasjonalt, men de velger i stedet å jobbe for at Kjersti Størset, som er 2.visepresident i forbundet, skal bli en av de 45 såkalte «voting delegates» på UCI-kongressen.