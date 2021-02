Skjebneuke for Solskjær: – Ikke i nærheten av der vi ønsker å være

Chelsea, Crystal Palace og Manchester City. Det er lagene Manchester United skal møte i løpet av den neste drøye uka. Med ti poeng opp til byrivalen på tabelltopp tror Ole Gunnar Solskjær at de neste kampene langt på vei kan avgjøre tittelkampen.

– Vi må bare fokusere og ta en kamp om gangen. De tre kampene er massive. Vi har Chelsea like bak oss og vi har City foran oss. Vi kan ikke la dem få et større forsprang om vi har ambisjoner om å ta dem igjen. På den andre siden kan vi heller ikke gi Chelsea for store håp om at de kan ta oss igjen, sier Solskjær til TV 2.

Inn mot den kommende landslagspausen skal Solskjær og co gjennom sju kamper. Fire i serien, åttedelsfinalen i Europa League og kvartfinalen i FA cupen.

– Hver eneste kamp er viktig, og det er en stor periode nå fram til landslagspausen. Vi har seks-sju kamper, og så får vi se hvordan ståa er i april/mai. Først må vi komme oss til landslagspausen og så kan vi fokusere på innspurten, fortsetter kristiansunderen.

– Ikke i nærheten

Men selv om Manchester United stadig kjemper på tre fronter, mener Solskjær at hans lag fortsatt har en lang vei å gå.

– Vi er på god vei og vi føler at vi har forbedret oss, men vi er ikke i nærheten av der vi ønsker å være, det er høyere opp på tabellen og vinne trofeer, sier Solskjær, og fortsetter:

– Sulten og mentaliten i gruppa er god, og det viktigste nå er at vi fortsetter å utvikle oss.

En fordel for Solskjær og co, som altså møter Chelsea søndag etterfulgt av Crystal Palace og Manchester City den neste uka, er at alle de tre kampene er på bortebane. De røde djevlene har fortsatt til gode å tape på fremmed gress i Premier League denne sesongen. Sist bortetap i serien kom mot Liverpool 19. januar i fjor. Siden den gang har Solskjærs menn spilt 19 bortekamper, vunnet 13 av dem og spilt seks uavgjort.

– For oss har det vært viktig å slå tilbake etter noen tilbakeslag. Dette er en viktig periode. Vår mentalitet er virkelig god og vi gleder oss til disse kampene. Vi vet at Thomas Tuchel har kommet inn og gjort noen endringer, så dette blir en fin utfordring for oss, forklarer Solskjær.

Topp fire

Chelsea er fortsatt ubeseiret under Tuchels ledelse, og i løpet av sine første åtte kamper som sjef har tyskeren ledet London-laget til seks seire og to uavgjort.

– Man kan se resultatene og statistikken. Han har gjort det veldig bra. Det er aldri enkelt å komme inn midt i en sesong, så jeg regner med han er fornøyd selv også. Forhåpentligvis kan vi stoppe den rekken, det er min jobb nå, sier Solskjær.

48-åringen kunne ta seg friheten til å hvile flere nøkkelspillere i torsdagens kamp mot Real Sociedad, men han valgte allikevel å gi både Bruno Fernandes og Marcus Rashford én omgang hver.

De er godt trente atleter som restituerer godt. Normalt spiller de 90 minutter, så jeg er godt fornøyd med at de fikk en omgang. 45 minutter på torsdag er en god forberedelse til søndag. Det er mye bedre enn å ikke spille, for da ville de kanskje blitt overivrige på trening. Jeg er veldig glad for at de ikke plukket opp noen skader, for det er alltid den risikoen jeg tar, forklarer han.

Med 13 kamper igjen å spille ligger de røde djevlene godt an i kampen om en Champions League-plassering, men avstanden ned til Chelsea på andreplass er ikke mer enn seks poeng. Solskjær tror kampen om topp fire kommer til å vare til sesongens siste spark på ballen.

– Jeg tror det kommer til å bli en lang innspurt. Jeg tror ikke tabellplasseringene vil avgjøres tidlig, vi har sett hvor uforutsigbar denne sesongen er. Det er den korteste og lengste sesongen noen sinne, med et tonn av av kamper. For meg er hver eneste kamp massiv. Vi vet hvor vanskelig kampen mot Chelsea blir, men vi vet også hvor viktig den er for oss, avslutter nordmannen.

