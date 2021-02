Ekspertene langer ut mot Silje: – En eneste stor reklameplakat

I TV3-programmet «I lomma på Silje» overlater norske kjendiser sin privatøkonomi til forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Alle detaljer om inntekt, utgifter, forbruk og pengesparing skal undersøkes.

Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl unnlater å røre kjendisenes største utgifter i TV3-programmet.

Der kjendisene rådes til å kutte ut dyre oster eller daglig takeaway, mener Hoemsnes at langt større økonomiske grep bør foreslås. Hun mener hensikten er å markedsføre DNB, som sponser programmet.

– Et mer passende navn på programmet ville vært «I lomma på DNB», sier hun.

- Kjøpt og betalt

Hun sier folk bør unne seg ting de virkelig setter pris på, og heller se etter løsninger som gir lavere renter.

– Jeg syns det er dumt at de betaler for mye på lånet sitt, i en bank som har for høye renter, sier Hoemsnes til TV 2.

DNB har aldri toppet listene over banker som tilbyr de laveste rentene, sier Hoemsnes.

– Det blir ikke et ryddig program om privatøkonomi når det er kjøpt og betalt av en bank, sier hun.

DNB på sin side er uenige i kritikken.

– Vi mener koblingen snarere styrker troverdigheten til rådene som blir gitt, så lenge koblingen er tydelig presentert, skriver DNBs kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i et motsvar.

Hun mener ingen bør være overrasket over at DNB-produkter løftes frem i et program sponset av DNB, og skriver at episodene uansett ikke vil bli vurdert som relevant for «folk flest» fordi konseptet er basert på kjendisenes personlige økonomi.

Renter viktigere enn take-away

Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, Dag Inge Fjeld, underviser ved institutt for markedsføring. Også han mener at faktorer som boliglånsrente og forsikringer trumfer forbruk når det gjelder privatøkonomien.

– Det er mer penger å hente i å snakke om rentenivå, heller enn take-away-regninger, sier Fjeld til TV 2.

Han sier at dersom man betaler for takeaway med kredittkort og egentlig ikke har råd til det, er det legitimt å adressere temaet.

– Men husk at tid er penger, så en etterspurt person kan lett spare masse penger på takeaway dersom det frigir tid fra matlaging som man kan fakturere. Det igjen gjør det viktig å se på boliglånsrenter hos for eksempel hos DNB, sier Fjeld.

– En eneste stor reklameplakat

Forfatter av boka «Hvordan bli rik på et år», Marie Olaussen, sier seg enig i deler av kritikken, og særlig hva gjelder bindingene til DNB. Olaussen, som også er journalist og samfunnsredaktør i Tønsbergs Blad, mener imidlertid kritikken har noen huller.

– Det er forskjell på underholdning og journalistikk, og dette er et underholdningsprogram. Som TV-serie må vi se litt ulikt på om det er en nyhetssak eller underholdning, sier Olaussen til TV 2.

IKKE JOURNALISTIKK: Forfatter Marie Olaussen mener man må skille mellom journalistikk og underholdning. Foto: Privat

Olaussen legger til at kritikken treffer godt hva gjelder de to episodene Hoemsnes refererer til, men i likhet med DNB poengterer hun at det ikke gjelder alle episodene.

Hun nevner at Sandmæl i senere episoder blant annet ser på forsikringsordningene til Mari Maurstad og får refinansiert forbrukslånet til Michael Andreassen.

Olaussen legger til at man som seer likevel bør være opperksom på at serien er sponset av DNB.

– Det er jo en eneste stor reklameplakat for DNB, sier hun.

Riktig, men ikke viktigst

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, mener ikke at Silje Sandmæl nødvendigvis gjør noe feil. Han poengterer at hun som forbrukerøkonom på TV først og fremst er ansatt i DNBs markedsføringsavdeling, og at det derfor er visse tema hun ikke tar opp.

Han sier det er riktig at det er er penger å spare på å kutte i unødvendige utgifter, selv om de ikke nødvendigvis utgjør de største summene i vanlige husholdninger.

FLERE PERSPEKTIVER: Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen, roser Sandmæls råd fra et bærekraftsperspektiv. Foto: John Trygve Tollefsen

– Rådene fra Sandmæl knyttet til overforbruk er riktig, også i et bærekraftsperspektiv, men det er store utgifter knyttet til bank, forsikring og pensjonssparing som er vel så viktig å belyse, sier Jensen til TV 2.

Jensen legger til at det vil være vanskelig for Sandmæl å si på TV at det er mye penger å spare på å være illojal overfor banken sin, når den aktuelle banken er DNB.

Han sier det er lurt å se på mulighetene for å kutte i overforbruk, men at det for folk flest også er viktig å se på hvilke avtaler man har om lån, forsikringer og pensjonssparing.

– I hverdagslivet vil du kunne tjene penger på å reforhandle lån og bytte forsikringer, og å velge billig og bra pensjonssparing, sier Jensen.

DNB ønsket ikke å stille til debatt. Silje Sandmæl selv ønsker heller ikke å kommentere saken utover DNBs motsvar.