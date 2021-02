Abid Raja: – Har samlet inn 3,5 millioner kroner i valgkampstøtte

Det er nestleder Abid Raja som har hatt ansvar for å samle inn pengebidrag til Venstres valgkamp i år, og han er godt fornøyd med støtten så langt.

– Vi har fått inn 3,5 millioner kroner så langt, sier Raja.

Venstre-nestlederen opplyser at bidragsyterne er:

Stein Erik Hagen - med 1 million kroner

Christen Sveaas - med 1 million kroner

Joh. Johanson - med 500.000 kroner

Christian Ringnes - med 250.000 kroner

Agra-gruppen - med 200.000 kroner

– I tillegg har vi samlet inn 300.000 gjennom crowdfounding i forbindelse med Venstres bursdag i januar, forteller Raja.

Hagen med med millionstøtte

Så langt er det kun støtten til Hagen som er registrert offentlig på partifinansiering.no.

– Vi kommer til å registrere alt offentlig innen alle offisielle frister, opplyser Raja.

Det er gjennom selskapet sitt Canica at Stein Erik Hagen har gitt 1 million kroner i valgkampstøtte til partiet.

– Jeg er veldig glad for at Hagen vil gi støtte til Venstres valgkamp, sier Raja.

Han er tydelig på at han ikke har inngått noen forpliktelser overfor Hagen for at han skal gi støtten.

– Overhode ikke. Pengene er gitt uten noen bindinger, sier Venstre-nestlederen.



Han mener det er Venstres verdier som har overbevist Hagen.

– Jeg har fortalt ham om Venstres verdier som et liberalt parti. Et parti som er opptatt av klima og miljø, men også næringspolitikk, sier Raja.

Hagen: – Vil tilby støtte til flere partier

I følge Kapital er Hagen blant Norges ti rikeste med en formue på 33 milliarder.

– Vi vil fortsette å tilby støtte også til andre ikke sosialistiske partier, sier Hagen til TV 2.

Hagen har lang tradisjon for å bidra med pengestøtte til de borgerlige partiene. I 2019 gav han et bidrag til Høyre på 2 millioner kroner, samt 1 million til KrF og 1 million til Viken Venstre – Rajas fylkeslag. I år er det Venstre sentralt som får pengegaven.

– Også støtten som gikk til formelt til Viken Venstre ble brukt til hele Venstres valgkamp. Det var ikke en støtte til meg, sier Raja.

Pengestøtten er registrert mottatt tirsdag denne uken.

TV 2 har tidligere skrevet om Høyre som har fått 100.000 kroner i valgkampbidrag, fra Monaco-bosatte Arne Helge Fredly.

Over 400.000 til Rødt

Nå er det Venstre som har fått inn mest i valgkampstøtte hittil i år, men det er 200 dager igjen til valget og det er ventet at partiene får flere pengegaver nærmere høsten.

Etter Venstre er det faktisk Rødt som har samlet inn mest hvis man ser utelukkende på bidrag til den sentrale partiorganisasjonen, i følge registeret – til sammen 428.416 kroner.

Det er ingen enkeltbeløp over 50.000, men totalt 18 enkeltbidrag fra partiets medlemmer, men også et enkeltbidrag fra Norsk Jernbaneforbund (NJF) på 20.000 kroner. NJF er et av forbundene som har tilsluttet LO. LO og flere av LOs forbund har tradisjon for å gi pengegaver til de rødgrønne partiene.

Arbeiderpartiet sentralt har så langt fått inn litt over 85.000 kroner, mens Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet sentralt ikke har fått registrert noen valgkampbidrag foreløpig.