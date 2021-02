Tromsø kommune med pressekonferanse etter smitteutbrudd

Torsdag ettermiddag og kveld ble det registrert i alt åtte nye personer i Tromsø med koronasmitte. I tillegg testet to personer bosatt i Oslo, som var på besøk i Tromsø i helga, positivt.

– Fordi flere av de smittede har hatt mange nærkontakter i den tiden de kan ha vært smitteførende, er et stort antall personer satt i karantene. Mange av disse er testet. Testing pågår fortsatt torsdag kveld og vil fortsette fredag, skrev kommunen i en pressemelding torsdag kveld.

Fagleder ved koronasenteret, Øivind Benjaminsen, sa da at det ventes nye positive prøvesvar og at det nå pågår et stort smittesporingsarbeid.

