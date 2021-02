Mr. Potato Head blir kjønnsnøytral

Den snart 70 år gamle leken mister tittelen som Mr. Potato Head, og blir med det kun hetende Potato Head.

– Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen i Potato Head-verden, sier leketøysgiganten Hasbro.

Avgjørelsen er tatt med ønske om å fremme likestilling og inkludering.

Likekjønnede potetforeldre

Den nye varianten av leken, som kommer med ulike kroppsdeler og klær, skal selges fra og med høsten av. Leketøysprodusenten sier at barn nå kan lage sin egen Potato Head-familie og tilpasse slik de vil, uavhengig av kjønn.

EN MODERNE FAMILIE: Sånn kan en ny, kjønnsnøytral Potato Head-familie se ut. Foto: AP

De vil blant annet lansere et lekesett med to potetforeldre og en potetbaby, der man kan velge likekjønnede potetforeldre.

Tidligere har andre leketøysprodusenter gjort lignende endringer, med blant annet Barbie, som ble lansert med flere hudfarger og kroppsfasonger. Nå mente Hasbro at Mr. Potato Head også trengte en moderne make-over.

– Positivt

Foreningen FRI arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Leder i foreningen, Inge Alexander Gjestvang, syns det er spennende å se utviklingen blant leketøysprodusentene.

Han mener det er positivt at noen produsenter åpner opp dørene for at barna kan leke uten at kjønn skal være i fokus.

FOKUS PÅ SKAPERGLEDE: Leder for Foreningen FRI er positiv til endringen. Foto: Foreningen FRI

– Det gir mer rom for skaperglede og positivitet for barna, sier Gjestvang til TV 2.

Han heier på mindre kjønnsinndeling av barndom og lek, og peker på den klassiske inndelingen av blått og rosa, for henholdsvis gutter og jenter, som en motsats.

– Det er positivt at vi kan legge litt fra oss de strenge forventningene til at leker skal ha bestemte kjønn og være ment for bestemte barn, sier han.