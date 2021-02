Disse anser Johaug som sine største rivaler

Langrennslandslaget møtte pressen fredag morgen for siste oppdatering før 15-kilometeren med skibytte i ski-VM i Oberstorf.

Der skal Therese Johaug, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng er Norges lag på distansen.

Tittelforsvarer Johaug er forventnignsfull før VM-åpningen.

– Først og fremst gleder jeg meg veldig til å gå 15-kilometeren og starte VM i Oberstdorf. Det har vært et stort mål for meg og hele laget. Jeg er jo tittelforsvarer og merker at det er mye forventninger blant folket og jeg har også forventninger til meg selv, sier hun på pressekonferansen fredag og legger til:

NORGES LAG: Fra venstre: Anne Kjersti Kalvå tv.,Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng og trener Ole Morten Iversen Foto: Lise Åserud

– Jeg har ett mål og det er å gå bra på ski og gjøre de tekniske oppgavene bra, så blir resultatene der etter. Jeg har forberedt meg på best mulig måte i den situasjonen vi har stått i. Det er lenge siden jeg har gått, spent på å konkurrere.

I oppladningen til VM fikk Johaug det tøft mot Jessica Diggins i Falun, men løperen fra Dalsbygda håper å ha ristet det av seg når startskuddet går i Tyskland.

– Jeg hadde ikke mine dager både mentalt og fysisk. Det må man ha. Toppidretten gr opp og ned og det er det som gjør den så fantastisk også. Jeg har lagt Falun bak meg og fått trent godt. Så får jeg håpe at formen er bedre enn akkurat de to dagene i Falun. Man vet aldri, hvert skirenn har sin historie, poengterer Johaug.

Disse anser Johaug som sine rivaler

På sprinten torsdag fikk storfavoritt Linda Svahn det tøft, og Johaug fikk spørsmål om rivalen fra Sverige før lørdagens biathlon.

– Mesterskap er mesterskap. Alle forbereder seg maksimalt til de skirennene som skjer her. Mange går fot på ski, man skal ha dagsform, fklas og gode ski. Alt må gå din vei for å vinne. Det er ikke bare å komme til mesterskap å hente medaljer. Ikke gitt at de som er favoritter vinner, for det er mange som ønsker å gå fort, sier Johaug.

I tillegg ble løperen fra Dalsbygda spurt om hvem hun anser som sine største rivaler i lørdagens 15-kilometer med skibytte.

– Til de øvelsene, så føler jeg at Ebba (Andersson journ.anm.) er blant de sterkeste konkurrentene. Hun har vært i god form den siste tide. Jeg tror kanskje hun blir veldig sterk i morgen, sier hun.

– Spennende å se hvordan Frida (Karlsson journ.anm) har utviklet seg den siste perioden, hun var jo litt nede i Falun. Hun kan finne tilbake til formen fra Seefeld, så hun er nok en av storfavorittene hun også.

Skyrter av debutantene

Anne Kjersti Kalvå debuterer i VM for Norge. 28-åringen fra Trøndelag ser frem til debuten.

– Jeg er spent på i morgen og vil gjøre de rette forberedelsene med gode ski og ut og så skal jeg ut og krige. Jeg vil være me å kjempe oppi der som jeg har gjort i går og gå mitt beste løp, så får vi se hva det holder til, sier hun.

Debutanten får ros av lagets store stjerne.

– Jeg er vanvittig imponert over Anne Kjersti. Hun har bæt uheldig og akkurat komemt utenfor lag i flere år. Å klare å kjempe seg tilbake og inni en VM-tropp viser hvilken tæl det er i den damen. JEg har en god magefølgelse, så det blir bra, sier Johaug.

Johaug er også positiv til Helene Marie Fossesholm (19) bidrag til laget før juniorens mesterskapsdebut.

– Det er stor forskjell. Jeg kjenner det er godtå få inn en junior på laget med god stemning og DJ Broiler. Det er full pupp fra start til slutt. Det bidrar til god stemning og vi er en fin jentegjeng på tur. Det er mye latter og det betyr mye i et lag, sier hun om junioren.