Golberg vraket - dette er Norges lag på skiathlon

Pål Golberg får ikke gå 30 kilometer med skibytte i VM i Oberstdorf. Det ble bekreftet på en pressekonferanse fredag morgen.

30-åringen fra Gol vant øvelsen i NM i 2020 og leder også verdenscupen i disiplinen denne sesongen. Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger er tatt ut til å distansen, i tillegg til Sjur Røthe som har friplass som regjerende mester.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum sier følgende om uttaket:

– Det å ta ut et lag til VM for Norge er tøft. Det er noe jeg sitter og håper på på våren, at det skal bli kamp om plassene, for det betyr at mange har gått fort, sier han.

Golberg gikk en sterk prolog i VM-sprinten på torsdag, men røk ut i semifinalen. Han er også norgesmester i skiathlon.

– Det er kanskje først og fremst Pål som har vært veldig aktuell for denne femmannstroppen. Det er ikke sånn at han ikke har prestert godt nok. Han har vært høyaktuell denne veien. Det er det loddet jeg har i denne posisjonen som trener, vi må ta ut fem, vi kan ikke ta ut flere. Jeg har hatt en tanke om fellesstarten og hvordan det skal være. Nå har vi tre distanseløpere og to litt blandet drops og det er jeg godt fornøyd med, sier Nossum om vrakingen.



Saken oppdateres.