Mutert virus skaper uro blant eksperter i California

Viruset kan også være farligere enn tidligere varianter.

Forskere ved University of California San Francisco (UCSF) står bak studien som kan forklare hvorfor California har opplevd en dramatisk økning i antall tilfeller av covid-19 og koronarelaterte dødsfall de siste månedene.

Ifølge forskerne er det snakk om et mutert virus på lik linje med dem som er oppdaget i Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil.

– Djevelen er allerede her, sier Charles Chiu, som har ledet teamet som har analysert den nye varianten med navnet B.1.427/B.1.429.

– Jeg skulle ønske det var annerledes. Men vitenskap er vitenskap, sier han til Los Angeles Times.

Ventet på den britiske varianten

Innbyggerne i California har i likhet med mange andre ventet på at den britiske virusvarianten etter hvert kom til å ta plassen til mindre smittsomme forløpere. Men nå viser det seg at en konkurrerende variant som er like urovekkende, allerede har slått rot.

Innen slutten av mars vil varianten trolig stå for 90 prosent av koronainfeksjonene i delstaten, opplyser Chiu, som er ekspert på infeksjonssykdommer.

Virusvariantene fra Storbritannia og California er begge mer smittsomme, og sannsynligheten for at de kan spre seg i samme befolkning øker risikoen for at smittetallene og antall dødsfall igjen skyter i været.

SMITTSOMT: En kvinne fyller ut et skjema på et vaksinesenter i Los Angeles. Forskere frykter at en enda mer smittsom virusmutant er påvist i California. Delstaten er en av de hardest rammede av pandemien i USA: Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

Frykter ny mutasjon

Ifølge Chiu åpner det også opp for et mulig mareritt, at de to virusene møtes i samme person og skaper en enda farligere variant av SARS-CoV-2-viruset.

De nye funnene, som viser at varianten i California både kan gjøre folk sykere og vaksinene mindre effektive, bør føre til at kampen for å bremse smitten trappes opp, mener Chiu.

Både begrensninger på sosiale aktiviteter og hurtige vaksinasjonskampanjer må til, understreker han.

Studien er ennå ikke publisert. Den blir nå gjennomgått av helsemyndighetene i San Francisco og delstaten, som har samarbeidet om forskningsprosjektet. I slutten av denne uken er den ventet å bli publisert på nettstedet MedRxiv, der nye forskningsresultater blir delt med andre forskere før de publiseres.

Overtok i løpet av fem måneder

Den nye varianten var nærmest helt ukjent 1. september, men etter fem måneder ble viruset påvist i over 50 prosent av de positive testene som ble sendt videre til genetiske analyser.

Den muterte varianten ser ut til å være mer smittsom, men hvor mye mer smittsom er et åpent spørsmål, ifølge Chiu.

Basert på prøver fra en rekke fylker i California, som er samlet inn med ulike metoder, kan det se ut til at viruset er 19–24 prosent mer smittsomt enn tidligere varianter. Men under enkelte omstendigheter var tallet langt høyere.

På et sykehjem med utbrudd av viruset, spredte det seg seks ganger så raskt som sine forgjengere.

Variantens evne til å spre seg raskere, viser seg også i laboratorieresultater.

Analyser av virusprøver viser at personer som er smittet av det muterte viruset har to ganger så høye virusforekomster i nesesvelget som de som er smittet av andre varianter, noe som øker risikoen for å smitte andre.

KØ: Bilister står i kø på vaksinesenteret som er opprettet på Dodger Stadion i Los Angeles. Foto: Jose Sanchez / AP / NTB

Tre mutasjoner

Analysene har også vist at viruset har tre mutasjoner, hvorav en bidrar til at viruset fester seg bedre til cellene det angriper. En slik tilpasning er ikke oppdaget i virusvarianter som har skapt bekymring andre steder.

Forskerne har også påvist at denne ene mutasjonen er nok til å gjøre California-varianten mer ødeleggende. Et koronavirus som kun har denne mutasjonen har vist seg å infisere et menneskes lungevev minst 40 prosent lettere enn varianter uten denne mutasjonen.

I laboratorietester har viruset også vist seg å være mer motstandsdyktig mot både covid-19-vaksiner og tidligere koronavirusinfeksjoner.

Farligere?

I tillegg tyder den nye studien på at varianten kan være farligere enn andre.

Men dette er kun basert på legejournalene til 324 pasienter innlagt på UCSF, noe som en relativt liten gruppe.

Forskerne påviste allikevel at 21 prosent av pasientene som var smittet av California-varianten, hadde større sannsynlighet for å bli innlagt på intensiven enn de som var smittet av en annen variant. De hadde dessuten 11 ganger så stor risiko for å dø.

Funnene var de samme også når resultatene ble kontrollert for forskjeller når det gjaldt pasientenes alder, kjønn og etnisitet.

Chiu understreker imidlertid at den økte dødsrisikoen ikke nødvendigvis betyr at varianten er mer dødelig. Det kan i stedet være et resultat at sykehusene ble presset til det ytterste fordi viruset var mer smittsomt og spredte seg så raskt, og ikke lenger greide å redde pasientene.

