McConnell varsler støtte til Trump i 2024

McConnell stilte torsdag kveld til et intervju med Fox News, hvor republikanernes presidentkandidat i 2024 ble et tema.



Republikanernes leder i Senatet understrekte at kampen om nominasjonen vil være «helt åpen», og peker på at det er minst fire senatorer som tenker på å stille.

Da programleder Bret Baier spurte om McConnell ville støtte Trump dersom han ble partiets kandidat, var senatoren sikker i sin sak:

– Partiets nominerte? Absolutt.

Heftig ordkrig

Støtteerklæringen kommer kort tid etter at samme mann hudflettet Trump i en lengre uttalelse, hvor han blant annet ga den tidligere presidenten skyld i stormingen av Kongressen 6. januar.

Til tross for at McConnell stemte for å frifinne Trump under riksrettssaken, omtalte senatoren den avgåtte presidentens handlinger som en «skammelig, skammelig forsømmelse av tjenesten».

– Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for å ha fremprovosert handlingene som fant sted den dagen, sa McConnell, og hintet til at Trump kunne bli stilt til ansvar i retten.

Kritikken fikk Trump til å tenne på alle pluggene, og stemplet McConnell som en «gretten, mutt og humørløs karrierepolitiker».

Storfavoritt

Mens stemningen er alt annet enn god mellom de to topp-politikerne, illustrer McConnells ferske kommentarer hvordan Trump fremdeles har svært mye makt over det republikanske parti.

I en fersk meningsmåling svarer så mange som 46 prosent av republikanerne at de ville forlatt partiet dersom Trump skulle stifte et nytt parti.

Selv Trumps argeste rivaler mener han ligger godt an før valget om snaut fire år.

– Jeg er ganske sikker på at han vil vinne nominasjonen, sa senator og Trump-kritiker Mitt Romney til New York Times på tirsdag.

– Jeg ser må meningsmålingene, og de viser at blant de mulige kandidatene i 2024, vil Trump vinne med et valgskred, sa Romney videre.

Donald Trump skal til helgen tale under den republikanske konferansen CPAC, hvor han skal snakke om fremtiden til det republikanske parti og den konservative bevegelsen».