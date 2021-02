Massakre i Etiopia – soldater drepte hundrevis av sivile

– I løpet av 24 timer, fra 28. til 29. november 2020, drepte eritreiske styrker i den etiopiske byen Axum flere hundre sivile, skriver Amnesty i rapporten, og peker på 41 ulike vitneutsagn.

Massakren kan være den hittil dødeligste i Etiopias pågående Tigray-konflikt, som har vart siden 2018. I rapporten beskriver Amnesty hvordan soldatene skjøt sivile som forsøkte å flykte og gikk fra hus til hus for å drepe gutter og menn.

Forbrytelser mot menneskeheten

Etter den dødelige massakren sier vitner at det lå lik strødd i gatene.

– Dagen etter lot de oss ikke hente de døde. De eritreiske soldatene sa at vi ikke kunne begrave våre døde før deres døde soldater var begravet, sier et vitne i rapporten.

Kirken St. Mary of Zion i byen Axum, som er på UNESCOs verdensarvliste. Foto: AP Photo

Menneskerettighetsgruppen sier at massehenrettelsen av sivile potensielt kan klassifiseres som forbrytelser mot menneskeheten.

– Å samle likene og gjennomføre begravelsene tok flere dager. De fleste døde hadde blitt gravlagt 30. november, men vitner sier at man fant en rekke ytterligere lik de neste dagene, skriver Amnesty.

Krever granskning

Både etiopiske og eritreiske myndigheter har lenge benektet at eritreiske styrker befinner seg i Etiopia. Amnesty har delt rapporten med etiopiske myndigheter, men har foreløpig ikke fått noe svar, skriver Washington Post.

Etiopias menneskerettighetskommisjon sier at foreløpige funn tyder på at eritreiske soldater har drept et ukjent antall sivile i byen Axum.

Angrepet skal ha vært gjengjeldelse for et tidligere attentat gjennomført av partiet Tigray People's Liberation Front, som tidligere kontrollerte regionen.

– Alt familien vår hadde, all lykken, har blitt til mørke, sier en etiopisk mann til nyhetsbyrået. Han forteller at soldatene drepte seks av hans familiemedlemmer 28. november, deriblant hans 17 år gamle bror og 78 år gamle far.

Til tross for at angrepet skjedde for nesten tre måneder siden, har det ikke vært mulig å bekrefte før nå. Telefonnettverket i området har lenge vært nede eller ustabilt, samtidig som pressen har hatt svært begrenset tilgang til området. Nå begynner dette omsider å lette, og Amnesty International krever at FN iverksetter en omfattende etterforskning i regionen.