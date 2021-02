– Vil sprenge Kongressen og drepe så mange som mulig

– Vi vet at medlemmer av militsgrupper som var tilstede under stormingen 6. januar har uttrykt et ønske om å sprenge Kongressen og drepe så mange medlemmer som mulig, sier fungerende politimester i Kongresspolitiet Yogananda Pittman på torsdag.

State of the Union er presidentens årlige tale til det amerikanske folk, hvor man redegjør for rikets tilstand. Datoen for årets tale er enda ikke satt, og sikkerhetsoppbudet vil dermed fortsatt være høyt på ubestemt tid.

– Ville sende et budskap

– Vi vet at opprørerne som angrep Kongressen ikke bare var interessert i å angripe kongressrepresentanter og politibetjenter. De ville sende en beskjed til nasjonen om hvem som har kontroll over den lovgivende prosessen, legger Pittman til under torsdagens kongresshøring.

Dette er første gang politiet offentlig går ut og advarer om konkrete trusler mot Kongressen i forbindelse med State of the Union-talen. Det hører til sjeldenhetene at en president holder en slik tale i sitt første år, men Joe Biden vurderer å gjøre et unntak og holde en tale senere i 2021.

Det voldsomme sikkerhetsoppbudet i Washington, D.C. har høstet kritikk fra både demokrater og republikanere, som ønsker å få fjernet de 5000 soldatene og gjerdene fra bybildet.

Piggtrådgjerder og soldater preger Kongressen i USA, nesten to måneder etter stormingen. Foto: Sarah Silbiger/AFP

Republikaneren Jamie Herrera Beutler mener sikkerhetstiltakene får Kongressen til å «se ut som en militærbase», og som mange andre spør han om det virkelig er nødvendig gitt dagens trusselbilde.

Ikke normalt med det første

Pittman vil derimot ikke si noe om når sikkerhetsnivået går tilbake til normalen i hovedstaden.

– Vi har ingen planer om å ha Nasjonalgarden eller gjerdene noe lenger enn hva som faktisk er nødvendig. Vi jobber aktivt med planer om nedrustning, forsikrer politimesteren ifølge Politico.

Hun lover at de høye piggtrådgjerdene rundt Kongressen kun er midlertidige, etter at det tidligere har blitt lagt frem et forslag om å gjøre dem permanente.

Mens myndighetene sitter på etterretning som tilsier at militsgrupper planlegger nye angrep mot Kongressen, er det enda usikkert på hvor konkrete og håndfaste disse planene er.

Over 200 personer er siktet eller mistenkes for å ha deltatt i stormingen av Kongressen, som krevde fem menneskeliv.