Ble oppringt av Trump ut av det blå

Forrige måned fikk David Schoen en svært uventet telefon. Det var Mark Meadows, president Donald Trumps tidligere stabssjef, som lurte på om Schoen kunne tenke seg å representere Trump i den kommende riksrettssaken i Senatet. Da Schoen sa ja kom det en ny telefon et par timer senere. Det var Donald Trump selv.

– Jeg var overrasket for jeg er bare en advokat fra Montgomery, men jeg føler det var en ære, sier Schoen til TV2.

Han har jobbet som advokat i Montgomery i Alabama med et fokus på borgerrettigheter i over 30 år, og pendler for tiden fra Atlanta i nabobstaten Georgia. Men han har også hatt noen høyprofilerte klienter. Jeffrey Epstein var en av dem, og Schoen besøkte ham i fengsel i New York litt over en uke før han døde i august 2019. En annen er Roger Stone, som har vært politisk rådgiver for Trump i mange år. Schoen tror det er en av grunnene til at han ble oppringt.

– Roger Stone er en av de som jeg vet anbefalte meg, sier Schoen. Han sier at han også ble anbefalt av flere kjente advokater, men han har ikke tillatelse til å offentliggjøre navnene deres.

Offisielt begynte Schoen kun en uke før riksrettssaken skulle begynne, og han hadde svært liten tid på å forberede seg. De neste dagene var kaotiske. Trump ønsket at Schoen skulle samarbeide med et advokatfirma fra South Carolina, men de sluttet da de ikke lenger kunne bli enige med Trump om strategien. Da spurte den tidligere presidenten om Schoen kunne tenke seg å ta saken alene.

– Jeg sa at det ble for mye. Så de leide inn et annet advokatfirma for å bistå meg, sier Schoen.

Ros fra Trump

Schoen og resten av advokatene fikk seg en overraskelse allerede på første dag da Senatet skulle ta stilling til hvorvidt riksrettssaken var grunnlovsstridig eller ikke. Aktoratet viste videoklipp av Trumps tale og twittermeldinger fra 6. januar sammen med bilder av mobben som brøt seg inn i Kongressen.

– Hvis dette ikke er grunnlovsstridig så er det ingenting som er det, sa Jamie Raskin, et Demokratisk medlem av Kongressen som la frem saken for aktoratet, da videoen var ferdig.

Schoen innrømmer at bildebruken til aktoratet var effektiv.

– Det de gjorde var at de fortalte en historie gjennom film, noe som har stor innvirkning, uansett om det er sant eller ikke, sier Schoen.

Den opprinnelige planen var at Schoen skulle være den første som talte på vegne av presidenten, men Bruce Castor, en av advokatene fra Philadelphia som Trump hentet inn i siste liten, sa han ville komme med et tilsvar på videoen aktoratet hadde vist.

Castors resonnement ble kritisert av både Republikanere og Demokrater for å ha vært vanskelig å følge, og Trump selv skal ha vært rasende.

Langt mer fornøyd skal han ha vært med Schoens tilsvar, hvor advokaten blant annet sa at riksrettssaken var drevet av venstresidens hat mot Trump.

– Jeg hadde faktisk ikke diskutert fremgangsmåten min med presidenten, men jeg følte helt ærlig, selv om det høres litt «corny» ut, at jeg var der for å forsvare grunnloven, sier Schoen til TV2.

Schoen sier han fikk flere oppmuntrende beskjeder fra Trump underveis.

– Vi snakket sammen to-tre ganger om dagen under riksrettssaken, og han understreket at han det var en grunn til at han hadde engasjert meg, og at han hadde troen på meg, sier Schoen.

Kritikk for tette bånd til Republikanske senatorer

For å dømme en amerikansk president trengs det to tredjedels flertall. Siden Demokratene hadde 50 seter trengte de 17 Republikanere til stemme med dem. Allerede før riksrettsaken begynte var det få som regnet med at det fantes hele 17 senatorer som var villige til å gå imot en president fra deres eget parti.

På sin egen podcast fortalte senator Ted Cruz hva han hadde sagt til Trumps advokater:

– Husk at dere allerede har vunnet.

Schoen og hans kolleger ble kritisert for at de hadde jevnlige møter med Republikanske senatorer underveis, siden senatorene er juryen i en riksrettssak. Men den kritikken avfeier Schoen.

– Da jeg møtte med dem så var det min forståelse at de gjorde det for å få meg til å føle meg velkommen i Senatet. Jeg synes ikke det er noe upassende ved det, sier Schoen.

Riksrettens siste dag fant sted på sabbaten, og Schoen, som er ortodoks jøde, var i synagogen uten tilgang til internett. Det tok mange timer før han fikk med seg at Trump hadde blitt frikjent, selv om syv republikanere stemte for å dømme ham.

– Da jeg forlot Senatet etter presentasjonen min, så hadde jeg fått høre at vi hadde 45 eller 46 stemmer. Vi endte opp med 43. Jeg skulle ønske vi hadde fått flere stemmer, og jeg mener vi burde fått det, sier Schoen.