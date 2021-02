Visste du dette om PL-profilene?

Her får du all infoen du trenger om «Stjernenes Helgequiz» - programmet der du både kan lære om og konkurrere mot Premier League-spillerne.

Se alt av Stjernenes Helgequiz - gratis - på TV 2 Sumo nå!

Visste du at en av de store profilene i Premier League de siste 15 årene kunne ha spilt i Harry Potter-filmene?

Eller at forrige sesongs Fantasy Premier League-gigant har familie fra Norge?

Har du hørt Chelsea-angriper Tammy Abraham synge? Og hadde du anelse om at historie ble skrevet på ny da Kieran Tierney debuterte for Arsenal i Premier League?

Kanskje var du ikke klar over at Englands nummer 1, Jordan Pickford, er blant dem som har fått egen parkeringsplass utenfor en dagligvarekjede som resultat av VM-innsatsen i 2018? Eller at samme mann elsker boksing?

Dette er bare noen av detaljene som kommer fram i den første sesongen av «Stjernenes Helgequiz» - quiz-konseptet du kan se nye episoder av gratis på TV 2 Sumo hver eneste helg.

Her følger en oversikt over episodene:

PS! Det finnes noen «spoiler alerts» nedover i artikkelen.

Episode 1: Nick Pope

Klubb: Burnley

Spesialkategori: Engelske landslagskeepere siden år 2000

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Pope om Burnley? Prøv deg her:

Episode 2: Youri Tielemans

Klubb: Leicester

Spesialkategori: Belgiere i Premier League

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Tielemans om Leicester? Prøv deg her:

Episode 3: Theo Walcott

Klubb: Southampton

Spesialkategori: Southamptons 05/06-sesong

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Walcott om Southampton? Prøv deg her!

Episode 4: Kieran Tierney

Klubb: Arsenal

Spesialkategori: Skotter i Premier League

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Tierney om Arsenal? Prøv deg her!

Episode 5: Tammy Abraham

Klubb: Chelsea

Spesialkategori: Premier League-spisser

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Abraham om Chelsea? Prøv deg her!

Episode 6: Hugo Lloris

Klubb: Tottenham

Spesialkategori: Franskmenn i Premier League

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Lloris om Tottenham? Prøv deg her!

Episode 7: Jordan Pickford

Klubb: Everton

Spesialkategori: Boksing

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Pickford om Everton? Prøv deg her!

Episode 8: John Lundstram

Klubb: Sheffield United

Spesialkategori: Sentrale midtbanespillere i Premier League

I videovinduet under får du en liten smakebit!

Kan du mer enn Lundstram om Sheffield United? Prøv deg her!

Hver klubb i Premier League blir representert av en spiller, og du kan se (i alle episodene utenom de fem første) hvem som ligger best an om du ser seneste episode.

