Derfor vil hotellkongen Stordalen aldri gjøre som Donald Trump

Etter å ha sjekket ut av Det hvite hus, vil Donald Trump blant annet fortsette jobben som hotellkonge. Den avgåtte presidenten har lenge tjent gode penger på sine mange luksushoteller, men må nå hanskes med en bransje i dyp krise. Det vet Norges hotellkonge Petter Stordalen alt om.

– Det mest krevende er ikke bare driften, men det faktum at vi fortsetter å investere milliarder i Norge og Sverige mens pandemien pågår. Vi hadde noen av våre største investeringer rett før pandemien traff oss, sier Stordalen.

Trump International Hotel and Tower i Chicago er et av mange luksushotell eid av den tidligere presidenten. Foto: Kamil Krzaczynski/AFP

Hotellkongen åpnet blant annet The Hub i Oslo kort tid før pandemien rammet verden, et prosjekt som kostet opp mot tre milliarder kroner. Siden den gang har Nordic Choice tapt store summer og blitt nødt til å permittere tusenvis av ansatte.

– Jeg tror ikke Donald Trump har det noe bedre enn oss. Det jeg tror vi har som han ikke har, er fantastiske folk og en fantastisk kultur, sier Stordalen under denne ukens Exit Trump.

Slakter lederstilen

Stordalen og Trump er begge frittalende, tidvis kontroversielle hotellkonger. Men der stopper også likhetene, i det minste ifølge Stordalen selv.

– Du finner neppe ne større lederkontrast enn meg og Donald Trump. Når jeg tenker på hva Trump har vært for verden, vil jeg omtrent oppsummere det slik: Han har vært like bra som brennesle i en nudistleir, noe du absolutt venter på å bli kvitt, sier Stordalen med en smil.

Den norske hotellkongen er et forbilde for mange, delvis på grunn av sin særegne lederstil. Donald Trumps lederstil har han derimot lite til over for.

– For det første hater han å bli motsagt å omgir seg med «ja-folk». Se bare på John Bolton, som gikk rett ut til høyre etter han ble ansatt som sikkerhetsrådgiver. Trump har en lederstil som handler veldig om splitt og hersk, noe man opplevde under hele koronahåndteringen, hvor stakkars Dr. Fauci ble et offer, mener Stordalen.

– Det siste som oppsummerer Trumps lederstil, er en lederstil man ikke skal etterape, som kalles «management by fear». Bare se på antall kommunikasjonssjefer som gikk inn og ut under Donald Trump. Han er ikke et forbidle for noen form for lederskap, konkluderer Stordalen.

Etterspurt som politiker

Til tross for Stordalens innsigelser, var Donald Trumps lederstil med på å få ham valgt til USAs president. Ifølge en undersøkelse fra Nettavisen er det flere som ønsker at også Petter Stordalen vil gå fra businessmann til politiker. Det har han ingen planer om.

– Jeg var så heldig å få møte Erna Solberg, og det er veldig klart at jeg ville vært en ekstremt dårlig statsminister. Jeg ville plukket fra alle partier det jeg synes var best. Jeg er relativt konsensusorientert og konfliktsky, innrømmer Stordalen.

Hotellkongen blir kanskje aldri statsminister, men under møtet med Erna Solberg fikk han likevel noen oppmuntrende ord.

– Jeg kunne ifølge Erna Solberg vært en ok ordfører, men hvis jeg kunne valgt ville jeg nok heller gått for det svenskene kaller en «landshøvding». Mer på grunn av tittelen enn innholdet, for det er å være en fylkesmann. Men tittelen er fet, sier Stordalen.

Evig optimist

Nordic Choice-sjefen mener at dersom man lykkes innenfor et felt ikke nødvendigvis betyr at man vil lykkes på et annet. Derfor vil han holde seg til det han kan best, også i fremtiden.

– Idrettsledere og næringslivsledere tror at dersom man har suksess på et område, kan man flytte den suksessen til et annet. Det tror ikke jeg. Jeg ville ikke blitt noen god politiker, men jeg funker bra i Nordic Choice, sier Stordalen.

I snart tolv måneder har hotellkjeden vært hardt rammet av koronaviruset, og Stordalen tviler på at noen i Norge har tapt like mye på pandemien som ham. Likevel velger han å være optimistisk.

– Det er jækla mange ting jeg har vært bekymret for, og det er jækla mange ting som har skjedd. Men at et virus fra en flaggermus skulle ta ned det jeg elsker, det var ikke planen. Det kommer ikke til å skje. Vi skal komme gjennom denne krisen, vi skal ta tilbake alle folkene våre, vi skal åpne restauranter, barer og hoteller. Det er det eneste vi har fokus på nå, avslutter hotellsjefen.