Manchester United-innbytterens jubel stilnet etter «voldsom» Lindelöf-duell

Manchester United-Real Sociedad 0-0 (4-0 sammenlagt)

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Med 4-0 i det første oppgjøret ble returkampen på Old Trafford mot Real Sociedad som ventet en transportetappe for Manchester United.

Begge lagene hadde gode muligheter, men det endte målløst.

Axel Tuanzebe, som ble byttet inn i pausen, hadde en ball i nettet etter drøyt timen, men scoringen ble annullert etter at VAR viste at Victor Lindelöf hadde satt kneet i ansiktet på Jon Bautista på hjørnesparket.

– Voldsomt av Lindelöf. Det er blytungt for Tuanzebe, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

– Bautista følger ikke med i det hele tatt, og så snur han seg og får hele Lindelöf med full tyngde over seg. Det spørs om han hadde nådd ballen uansett. Det så ikke ut som han var med i det hele tatt, men det var en forseelse, mente Ween.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær mente dommerne gjorde rett i å annullere scoringen til Tuanzebe.

– Det ville vært en drøm å score, så det var synd den ble annullert. Dommerne må ta avgjørelser, så jeg skal ikke klage. Vi er videre, og det er det viktigste, sier Tuanzebe.

– Ufattelig klønete av James

Real Sociedad kunne skapt ørlite spenning etter tolv minutters spill da Andoni Gorosabel gikk i bakken i duell med Daniel James. Dommer Lawrence Visser fra Belgia pekte på ellevemetersmerket.

– Ufattelig klønete av Daniel James. Korrekt idømt straffespark til Real Sociedad, var vurderingen til TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Men Mikel Oyarzabal gjorde noe så sjeldent og skjøt utenfor målet til Dean Henderson, som voktet Manchester United-målet for kvelden.

I minuttene etter det misbrukte straffesparket presset Real Sociedad på for scoring, men det ble ingen uttelling.

I andre enden av banen banket Bruno Fernandes, som var Manchester Uniteds kaptein for kvelden, ballen i tverrliggeren. Med ti minutter igjen av første omgang var Fernandes servitør, men headingen på innlegget fra portugiseren ble fint reddet av Real Sociedad-målvakt Álex Remiro.

Mål annullert

Med 0-0 til pause og fortsatt en firemålsledelse å gå på gjorde Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær tre endringer på laget med Marcus Rashford, Axel Tuanzebe og Brandon Williams inn for Bruno Fernandes, Fred og Aaron Wan-Bissaka.

Real Sociedad fikk den første store målsjansen i andre omgang da Modibo Sagnan headet ballen i tverrliggeren fem minutter etter sidebyttet.

Drøyt timen inn i kampen trodde Tuanzebe og Manchester United-spillerne at han hadde headet inn 1-0 på et hjørnespark, men etter bruk av VAR ble målet annullert for at lagkamerat Victor Lindelöf kom så høyt at han kneet Jon Bautista i hodet. Lindelöf ble også tildelt et gult kort.

– Den er absolutt grei, konkluderte TV 2-kommentator Espen Ween.

Jon Bautista kom seg på beina og fullførte kampen.

Ole Gunnar Solskjær satte inn Shola Shoretire, som med sine 17 år og 23 dager ble tidenes yngste Manchester United-spiller i en europacup.