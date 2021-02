38 evakuert etter jordras i Halden sentrum

Det har gått et jordras i Halden sentrum torsdag kveld. 38 beboere ved raset er evakuert.

– Det har gått et jordras. Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er noen fare for personer og bygninger. Vi gjør en løpende vurdering av situasjonen nå. Evakuering av nærliggende bygninger kan bli iverksatt, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Halden Arbeiderblad.

Politibetjenter på stedet har observert en rundt 40 meter langt sprekk, der deler av bryggepromenaden har sklidd ut i elva.

Brannsjef Ole Christian Torgalsbøen er på stedet.

– Vi jobber for å få oversikt her nå. Brannvesenet er på vei ut i elva med båt for å drive søk, men det er så langt ingenting som tyder på at det er noen mennesker i elva, sier Torgalsbøen til Halden Arbeiderblad.

Politiet opplyser at ingen personer er blitt skadet i forbindelse med jordraset.

De rundt 50-60 beboerne i området som er evakuert blir innkvartert på et hotell i nærheten.

Representanter fra Statens vegvesen opplyser at raset trolig er forårsaket av pågående grunnarbeid i området.

Halden kommune har kontaktet NVE for bistand.

Saken oppdateres!