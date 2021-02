Keeperhelten hylles fra alle kanter etter bragden

Da Molde-spillerne og Erling Moe ble intervjuet etter Hoffenheim-bragden var det ett navn som gikk igjen hos dem.

Andreas Linde.

Den svenske keeperen sto som en levende vegg i begge oppgjørene mot det tyske storlaget. I den første kampen reddet han straffespark, samt at han hadde flere avgjørende redninger.

I torsdagens kamp leverte sisteskansen nok en prestasjon fra øverste hylle. Molde ble til tider bombardert av Hoffenheim, men ingen klarte å overliste nordmennenes bakerste mann.

– Vi nærmer oss ti på børsen, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk da Linde vartet opp med en feberredning like før slutt.

En karakter TV 2s fotballekspert og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt ikke var uenig i.

– Definitivt. Han hadde ni avslutninger mot målet. Det er veldig mye. Det er en enorm sjansebonanza fra Hoffenheim, og Linde er den som står imot. Om man spoler tilbake og tenker på redningene i kamp nummer én, er han en fullstendig nøkkelmann. Han har vært kjempegod, sier Erik Thorstvedt.

Uefas sjansestatistikk viser at Hoffenheim hadde 26 avslutninger, mot Moldes tre.

Hylles av lagkamerater og trener

Kampens store helt Eirik Ulland Anderssen som scoret to mål, var lite interessert i å snakke om seg selv etter kampen. Han ville heller snakke om keeperen.

– Vi forsvarer boksen fantastisk og har en strålende keeper. Han har noen helt ville redninger i dag, sier Ulland Andersen til TV 2.

HELTENE: Eirik Ulland Andersen og Andreas Linde ble de store heltene for Molde i bragden mot Hoffenheim. Foto: Ralph Orlowski

Molde-sjef Erling Moe trakk også frem sisteskansen uoppfordret.

– Linde plukker det han skal i dag, og trolig litt til, sier Molde-sjefen med et smil.

Selv var Linde mest opptatt av å skryte av gjengen foran ham på banen. Grunnet skader og karantener måtte venstreback Birk Risa spille midtstopper sammen med Sheriff Sinyan.

– Men jeg er selvsagt glad for at jeg også har en bra dag i dag, sier han ydmykt.

– Det er en super prestasjon av oss. Vi visste det ikke ville bli lett, men vi visste også at muligheten var der. Vi kommer tilbake etter å ha ligget under 3-1 i den første kampen. Det gjorde at vi hadde alle muligheter i denne kampen, sier Linde til TV 2.

Åttedelsfinalene spilles 11. og 18. mars.

