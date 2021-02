Khashoggi-rapport kan forverre forholdet mellom USA og Saudi-Arabia

På forhånd er det kjent at den saudiarabiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, i rapporten anklages for å ha beordret drapet.

Khashoggi var selv saudiaraber, men han var kritisk til kronprinsen og hadde flyttet til USA, der han blant annet skrev for Washington Post.

Det er knyttet stor spenning til rapporten, som er ventet at vil bli offentliggjort torsdag.

Talskvinne i Det hvite hus, Jen Psaki, opplyser til amerikansk presse torsdag kveld, at Biden snart vil ringe Saudi-Arabias konge.

Bidens samtale med kongen forventes å sammenfalle med utgivelsen av etterretningsrapporten om drapet på Khashoggi.

Har lest rapporten

Kilder sier at etterretningsrapporten vil utpeke Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, for å ha godkjent drapet på Khashoggi.

President Joe Biden ønsker å innta en annen holdning til Saudi-Arabia enn sin forgjenger, og har blant annet varslet at han ønsker å forholde seg til kong Salman og ikke sønnen hans, kronprinsen, som de siste årene har fungert som kongedømmets reelle leder.

Biden sa onsdag at han hadde lest rapporten, men uten å gi noen flere kommentarer. Han har ikke snakket med kong Salman siden han ble president, og han har nektet å snakke med sønnen hans.

Ifølge statsviteren Rajan Menon ved City University of New York og Columbia University vil det neppe komme noen rask og dramatisk endring i forholdet mellom de to landene.

– Som en oljetanker

– Enhver grunnleggende endring i et forhold som har vart så lenge, og som er så befestet, og som har sterk støtte fra begge de politiske partiene, kan ikke gjennomføres plutselig, sier han.

– Det er som en oljetanker, du kan ikke bare snu den rundt.

Likevel tror han at rapporten sammen med krigen i Jemen utgjør en mulighet til å se på forholdet med nye øyne.

Noe av det første Biden gjorde som president, var å avslutte amerikansk deltakelse i offensive krigshandlinger i Jemen.

Han har også innført en midlertidig stans i våpensalg til både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som begge deltar i krigen mot den jemenittiske Houthi-bevegelsen.

Fakta: Drapet på Khashoggi * 59 år gamle Khashoggi ble sist sett da han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober 2018. Der skulle han ordne med dokumenter som han trengte for å kunne gifte seg på nytt med tyrkiske Hatice Cengiz, som ventet på ham utenfor. Da han ikke kom ut igjen, varslet hun tyrkiske myndigheter. * Saudi-Arabia hevdet først at Khashoggi forlot konsulatet i live. 20. oktober 2018 innrømte de imidlertid at han døde på konsulatet. Ifølge myndighetene ble drapet begått av saudiarabiske agenter som handlet på egen hånd. * Amerikansk etterretning har ifølge amerikanske medier konkludert med at drapet ble beordret av Saudi-Arabia kronprins og reelle leder, Mohammed bin Salman. Det benekter bin Salman. * Levningene av Khashoggi er aldri blitt funnet. Tyrkiske påtalemyndighet mener at Khashoggi ble kvalt til døde hvorpå kroppen ble partert. * Khashoggi var lenge på god fot med den saudiarabiske kongefamilien, men ble etter hvert kritisk til kronprinsens politikk. * I september 2017 forlot han hjemlandet. Khashoggi bodde etter dette i eksil i USA og skrev blant annet for The Washington Post. * Flere personer er dømt til fengsel for drapet i det saudiarabiske rettsvesenet. * En nedgradert amerikansk etterretningsrapport fra 2018 ventes å bli offentliggjort torsdag

Benekter

Det var onsdag det ble kjent at Biden-administrasjonen skulle offentliggjøre rapporten som sier at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman godkjente og sannsynligvis beordret drapet på den regimekritiske journalisten Khashoggi i Istanbul i 2018.



Amerikanske medier avslørte allerede den gang at CIA mener drapet ble bestilt av bin Salman, men bevisene er aldri blitt offentliggjort.

Khashoggi hadde i Washington Posts spalter kritisert kronprinsens politikk.

CNN melder at de to privatflyene som ble brukt av det saudiarabiske likvideringsteamet som drepte og angivelig parterte Khashoggi, eies av et selskap som under et år tidligere ble overtatt av bin Salman.

CNN viser til rettsdokumenter fra et canadisk sivilt søksmål tidligere i år. Saudiarabiske tjenestemenn i Washington og Riyadh svarte ikke umiddelbart på spørsmål fra CNN om de nye avsløringene.

Bin Salman benekter at han kjente til drapsplanene og har fått støtte fra både sin far kong Salman og daværende president Donald Trump.