Politiet kan fortsatt være bevæpnet når barn kastes ut

SV fikk ikke flertall for forslaget om at generell bevæpning for politiet ikke skal gjelde utkastelser av barnefamilier, da Stortinget stemte i saken torsdag kveld.

Utkastelsen av familien Jama på Tøyen fikk etterspill i Stortinget.

SVs justispolitiske talsmann, Petter Eide, fremmet et forslag til Stortinget om at generell bevæpning for politiet ikke skal gjelde utkastelser av barnefamilier.

Forslaget kom etter utkastelsen av familien Jama på Tøyen.

SV-representanten mener at å bære våpen under utkastelser, der det er barn involvert, må vurderes nøye fra sak til sak.

Torsdag kveld ble det stemt over forslaget.

Resultatet ble at alle de rødgrønne partiene stemte for, men KrF fulgte ikke oppfordringen om å bidra til at det ble flertall, dermed falt forslaget med 40 mot 46 stemmer.

I saken på Tøyen bistod politiet Namsfogden under utkastelsen, og kom inn i hjemmet til familien med våpen og skjold.

Dette er høyst uvanlig i Norge, og videoene av utkastelsen vakte stor oppmerksomhet.

Forklaringen som ble gitt var at politiet bar våpen synlig som følge av at det siden november har vært generell bevæpning på grunn av høyere terrortrussel.

Saken oppdateres!