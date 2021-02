Molde med Europaliga-bombe: – En haug av helter

Molde er klare for åttedelsfinale i Europa League etter å ha slått ut Bundesliga-klubben Hoffenheim.

Hoffenheim – Molde 0–2 (0–1)

Håpet om avansement levde i beste velgående for Molde etter den sterke prestasjonen i det første møtet mellom lagene.

Hoffenheim sikret seg riktig nok tre bortemål, men Moldes maktdemonstrasjon sørget for at kampen endte 3-3.

– Dersom Molde klarer dette er det en sensasjon, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt før kampen.

Molde gikk til pause med ledelsen. Et resultat de var videre med. Sensasjonelt klarte de å holde unna i andreomgang også.

Til slutt kunne Molde slippe jubelen løs etter å ha sensasjonelt vunnet 2-0 i Tyskland.

– Det er ikke bare en stor kveld, dette er en gedigen kveld for oss. Jeg håper det er en skikkelig god kveld for norsk fotball. Vi viser at vi er på tur opp og frem hjemme. I dag er vi en stolt gjeng. Jeg er skikkelig imponert av guttene som står så godt. Vi er ute av sesong, men vi står jævlig bra, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

Avansementet sender Molde inn i åttedelsfinalen. Så langt har klubben aldri kommet i en europeisk turnering før.

– Vi reiste ned hit for å gjøre dette. Det er ikke slik at dette var en umulig oppgave. Vi reiste hut for å ta med oss noe og det gjør vi. Slik må innstillingen være, ellers kan man sette seg på flyet hjem igjen, sier Moe.

– Vi kjemper som vikinger

For få måneder siden var det neppe noen som trodde at Eirik Ulland Andersen skulle bli den store helten for Molde i Europaligaen.

Haugesunderen slet med spilletid forrige sesong og var nære en overgang til Brann.

– Jeg bestemte meg egentlig for i jula at jeg ville ta opp hansken, fortalte Eirik Ulland Andersen til TV 2 tidligere denne uken.

Lite visste han da at han skulle bli den store helten i kampene mot Hoffenheim. Tre mål på to kamper ble fasit for haugesunderen.

– Det er en ekstrem opplevelse å være med på. Vi kjemper som vikinger og står på hele veien. Vi forsvarer boksen fantastisk og har en strålende keeper. Han har noen helt ville redninger i dag, sier Ulland Andersen til TV 2 etter kampen.

Først scoret han et vakkert mål, så punkterte han kampen to minutter på overtid.

Drømmestart for Molde

Hoffenheim fikk kampens første store sjanse da Chris Richards steg til værs og headet ballen mot mål. Andreas Linde var våken og vartet opp med en feberredning.

Fem minutter senere var det Moldes tur. Eirik Ulland Andersen fikk ballen ute til venstre og dro seg innover. To sekunder senere lå ballen i mål. Haugesunderen limte ballen i det lengste hjørnet.

– Molde leder i Tyskland! utbrøt TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Han får ballen i drømmeposisjonen sin. Det er ikke mange spillere med norsk pass, som har en bedre høyrefot enn denne karen, supplerte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Nordmennene klarte å holde unna stadig mer desperate tyskere. Dermed kunne Erling Moe og spillerne gå til pause med ledelsen.

Keeper-hyllest

Andreas Linde slapp inn tre mål i det første oppgjøret, men etter kampen var det flere av spillerne som sa at strafferedningen hans var det som ga dem energien til å kjempe seg til uavgjort.

Under torsdagens kamp vartet svensken nok en gang opp med flere feberredninger. Linde sto som en levende vegg.

– Det er verdens beste forsikringsselskap Molde har bak der, var ordene Skjelbæk brukte om sisteskansen.

– Vi nærmer oss ti på børsen, sa TV 2s kommentator senere i kampen.

JUBEL: Erling Moe jublet hemningsløst. Foto: Ralph Orlowski

Frustrasjonen hos tyskerne ble stadig større og ti minutter før slutt kokte det nesten over for Sebastian Rudy. Det fikk TV 2s kommentator Marius Skjelbæk til å trekke frem en metafor fra det gamle japanske slåssespillet Tekken.

– Her er det action, det er «Tekken 3»!

Fire minutter på overtid punkterte Eirik Ulland Andersen kampen. Rogalendingen var iskald alene med Oliver Bauman. Eirik Ulland Andersen driblet tyskeren og kunne bare trille ballen i mål.

Hans tredje mål på to kamper mot Hoffenheim.

– Det er en haug av helter utpå her, sa Jesper Mathisen i det dommeren blåste av.